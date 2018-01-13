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    «Рейнджерс» — «Айлендерс». Битва за Нью-Йорк на Манхэттене

    «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс
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    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
    Blue Line Station
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 13 января «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча – 21:00 мск.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В десяти последних матчах «Рейнджерс» поровну поделили победы и поражения. В прошлой игре команда Алана Винье проиграла «Вегасу» (1:2), но до этого в серии буллитов дожала «Аризону» (2:1).

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    «Рейнджерс» продолжают занимать седьмое место в Восточной конференции и держаться в зоне плей-офф. Однако от топ-тройки Столичного дивизиона клуб из Нью-Йорка отстает уже на три очка. При этом в списке травмированных два нападающих – Крис Крайдер и Кевин Хэйс. Не может забросить в десяти матчах кряду российский нападающий Павел Бучневич.

    «Рейнджерс» достаточно надежно играют в обороне, пропуская всего 2,69 шайбы за игру – это 9-й результат в НХЛ. В меньшинстве команда нейтрализует 83,7% большинства соперников – это 6-е место в Лиге. Хуже всего у подопечных Алана Виньо выглядит большинство – 18,5% реализации и 17-е место в Лиге.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Накануне «Айлендерс» в тяжелейшей битве дожали дома в серии буллитов «Нью-Джерси» (5:4) и прервали серию из пяти поражений подряд, которая отбросила команду за пределы зоны плей-офф.

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    С другой стороны, чтобы вернуться в восьмерку сильнейших, подопечным Дага Вейта достаточно одержать всего одну победу. Но биться за нее придется без пяти травмированных игроков – защитников Джонни Бойчака, Кэлвина Де Хана, а также нападающих Николая Кулемина, Джоша Бэйли и Эндрю Ледда.

    «Айлендерс» — одна из самых остро атакующих команд НХЛ. Подопечные Дага Вейта забрасывают в среднем 3,33 шайбы за матч – это 4-й результат во всей НХЛ. Хорошо команда выглядит и в большинстве – 20,8% реализации и 9-е место. Но при этом у «Айлендерс» худшая оборона в Лиге – 3,65 шайбы в среднем за матч и последнее 31-е место. А также 74,1% при игре в меньшинстве – это 30-й результат.

    Прогноз

    2,03ТБ 5,5

    В первой игре, которая состоялась на льду «Айлендерс», сильнее оказались «Рейнджерс», которые выиграли в серии буллитов (4:3). Учитывая результативность команд и дырявую оборону «Айлендерс», можно рискнуть поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,03.

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