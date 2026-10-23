23 октября в 27-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.
«Талант»
Турнирное положение: «Талант» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» уже спокойно доигрывает чемпионат. Команда отличилась 34 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Мурас Юнайтед» — 1:2.
До того «Талант» учинил разгром «Алдиеру» — 4:0, а вот поединок с «Токтогулом» завершился паритетом — 1:1. Дома команда победила только в трех матчах из одиннадцати.
Состояние команды: «Таланту» уже можно расслабиться. Вылет команде не грозит, как и значительный подъём по турнирной таблице.
При этом «Талант» в трех очных поединках по разу победил и уступил «Бишкек Сити». Команда укомплектована относительно качественно, вот только стабильностью результатов явно не блещет. Девять поражений в 26 матчах — явно многовато.
«Талант» имеет потенциал прибавить в плане реализации. Да и почему бы не попытаться подняться хотя бы на пару строчек вверх?!
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы элитного дивизиона Кыргызстана.
При этом «Бишкек Сити» на три очка отстает от седьмой позиции. А вот забить удалось 33 мяча при 33 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не оставила никаких шансов «Алдиеру» — 3:0.
До того «Бишкек Сити» разгромил «Кыргызалтын» — 4:0, а вот чуть раньше нанес поражение «Алаю» — 4:2. Три победы кряду не могут не окрылять!
Состояние команды: «Бишкек Сити» в последнее время заметно прибавил в плане реализации, да и не пропустил в двух последних встречах.
При этом «Бишкек Сити» не пропускал от «Таланта» в двух последних очных поединках. Плюс в гостях команда добыла 14 очков, победив трижды. К тому же последние успехи должны придать мотивации для новых свершений!
Наверняка команда будет действовать активно. «Бишкек Сити» в трех своих последних поединках наколотил одиннадцать мячей в ворота соперников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Талант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.38. Ничья — в 3.43, выигрыш «Бишкек Сити» — в 2.43.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.81, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.85.
Прогноз: «Бишкек Сити» ныне прилично прибавил в плане реализации, да и «Талант» в родных стенах не столь стабилен.
Ставка: Победа «Бишкек Сити» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.22.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Бишкек Сити» победил в трех поединках кряду
- «Талант» дома победил всего 3 раза в 11 матчах
- «Бишкек Сити» не пропускал в двух последних поединках
- Обе команды в среднем забивают больше гола за матч
- «Бишкек Сити» не уступил в двух последних гостевых матчах