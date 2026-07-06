В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Сабах» будет принимать ТНС из Уэльса. Игра пройдет в Масазыре 7 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Сабах» провел товарищеские игры против украинского коллектива «Полесье» (1:4), венгерского «Ференцвароша» (1:1) и румынской «Университатя Крайова» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел фиаско.
ТНС
Турнирная таблица: В чемпионате Уэльс ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.
Последние матчи: «Нью-Сейнтс» провёл две контрольные игры перед стартом в еврокубках, сыграв вничью с «Глентораном» (1:1) и переиграв «Харланд энд Вульф» (2:1). Оба соперника из Северной Ирландии.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Чемпион Уэльса не проигрывает на протяжении пяти матчей: участник Лиги чемпионов одержал четыре победы и одну игру завершил вничью.
Статистика для ставок
- «Сабах» — чемпион Азербайджана
- ТНС — чемпион Уэльса
- «Сабах» и ТНС ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 4.96. На победу ТНС — 10.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.89.
Прогноз: Это будет первая очная встреча «Сабаха» и ТНС на официальном уровне. Чемпион Уэльса сейчас на ходу, чего не скажешь об азербайджанской команде. Ожидаем победы ТНС в первой игре противостояния с «Сабахом».
Ставка: Фора ТНС (+1) с коэффициентом 2.49.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Сабаха» и ТНС забивают по голу. Не исключаем, что азербайджанцы и валлийцы смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.33.