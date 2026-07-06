ТНС стартует с победы в Лиге чемпионов?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.49

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Сабах» будет принимать ТНС из Уэльса. Игра пройдет в Масазыре 7 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.

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«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Сабах» провел товарищеские игры против украинского коллектива «Полесье» (1:4), венгерского «Ференцвароша» (1:1) и румынской «Университатя Крайова» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел фиаско.

ТНС

Турнирная таблица: В чемпионате Уэльс ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.

Последние матчи: «Нью-Сейнтс» провёл две контрольные игры перед стартом в еврокубках, сыграв вничью с «Глентораном» (1:1) и переиграв «Харланд энд Вульф» (2:1). Оба соперника из Северной Ирландии.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Чемпион Уэльса не проигрывает на протяжении пяти матчей: участник Лиги чемпионов одержал четыре победы и одну игру завершил вничью.

Статистика для ставок

«Сабах» — чемпион Азербайджана

ТНС — чемпион Уэльса

«Сабах» и ТНС ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 4.96. На победу ТНС — 10.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.89.

Прогноз: Это будет первая очная встреча «Сабаха» и ТНС на официальном уровне. Чемпион Уэльса сейчас на ходу, чего не скажешь об азербайджанской команде. Ожидаем победы ТНС в первой игре противостояния с «Сабахом».

2.49 Фора ТНС (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Сабах» — ТНС принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Фора ТНС (+1) с коэффициентом 2.49.

Прогноз: В среднем за матч футболисты «Сабаха» и ТНС забивают по голу. Не исключаем, что азербайджанцы и валлийцы смогут поразить ворота друг друга.

2.33 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Сабах» — ТНС позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.33.