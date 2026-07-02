прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.17

3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Динамо» Ставрополь. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане минувший сезон провели не особо продуктивно. Команда финишировала в десятке.

При этом «Ростов» всего на 6 очков опередил зону стыков. А вот забили игроки команды всего 25 мячей в 30 поединках элитного дивизиона.

Последние матчи: ростовчане только начинают серию контрольных поединков. К тому же в кадровом плане команда несколько изменится.

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В последнем туре минувшего чемпионата команда уступила «Зениту» (0:1). Зато поединок с «Акроном» завершился уверенным успехом (3:1).

В своих последних матчах «Ростов» выглядел весьма симпатично. До поражения от питерцев команда победила дважды кряду.

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Состояние команды: В новом сезоне ростовчане намерены запрыгнуть на пару строчек вверх. Вот только нужно срочно улучшать реализацию!

У ростовчан традиционно неплохая подпитка из дубля. Да и нынешние лидеры способны прогрессировать, плюс обыгрывать полпреда второй лиги «Ростов» обязан априори.

«Динамо» Ставрополь

Турнирное положение: Ставропольцы провели неудачный сезон. Команда заняла 9-е место и вылетела из «серебра».

Причем «Динамо» Ставрополь в 18 матчах минувшего сезона забило 20 голов. А вот пропустила команда 26 мячей в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ставропольцы уступили брянским одноклубникам (1:2).

Немного ранее команда уверенно разделалась с «Зенитом-2» (3:0). Плюс поединок с «Динамо-2» завершился минимальной викторией.

При этом «Динамо» Ставрополь до последней коллизии победило трижды кряду. Впрочем, этого спурта не хватило для сохранения места в «серебре».

Состояние команды: Ставропольцы бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда явно постарается удивить более статусных ростовчан.

Ставропольцы все никак не могут поднатореть в плане креатива. Зато регулярный сезон команда завершила лишь две недели назад.

Как бы там ни было, полпред второй лиги намерен не дать разбежаться ростовчанам. Ставропольцы постараются найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа ставропольцев — в 8.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.54.

Прогноз: «Ростов» на данный момент сохранил костяк лидеров, тогда как ставропольцы только недавно завершили выступления в первенстве.

2.17 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Ростов» — «Динамо» Ставрополь принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.52 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.52 на матч «Ростов» — «Динамо» Ставрополь принесёт прибыль 2520₽, общая выплата — 3520₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.52.

Пять причин, почему ставка зайдет