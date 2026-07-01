прогноз на матч 14-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.08

2 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Азиягол». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом у команды еще имеется матч в запасе, да и тылы самые надежные в лиге.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Мурас Юнайтед» учинил разгром «Азии» Талас (4:0).

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Правда, поединок с «Алгой» завершился конфузом (1:3). Зато немного ранее команда разгромила «Нефтчи» Кочкор-Ата (6:2).

В пяти своих последних матчах «Мурас Юнайтед» добыл 3 победы. В этих поединках команда отличилась 13 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Мурас Юнайтед» все никак не может запрыгнуть на первую строчку таблицы. А вот проиграла команда всего лишь однажды.

Притом, что «Мурас Юнайтед» не является сугубо домашней командой. В пяти поединках в родных стенах команда разжилась 10 очками. Да и конкуренты не дремлют.

«Азиягол»

Турнирное положение: Эта команда пытается отдалиться от опасной зоны. «Азиягол» ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы киргизского чемпионата.

При этом «Азиягол» на 5 очков опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей в 13 матчах. Плюс побед в активе значится всего три.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась турнирными баллами. «Азиягол» уступил «Бишкек Сити» (0:1).

До того команда уверенно одолела «Токтогул» (2:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Азии» Талас (1:3).

Нынче «Азиягол» не отличается стабильностью результатов. Команда чередует редкие победы с досадными поражениями.

Состояние команды: «Азиягол» потенциально способен быть в середняках. Вот только команде недостает пресловутой монолитности.

В четырех поединках вне родных стен «Азиягол» добыл лишь четыре зачетных балла. Всего одна выездная победа — явно не то, с чем можно рассчитывать на существенный подъем по таблице.

При этом «Азиягол» явно едет за очками. Команда постарается не повторять ошибок минувшего сезона, когда в октябрьской очной встрече пропустила от «Мурас Юнайтед» шесть раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.34. Ничья — в 5.05, успех соперника — в 6.37.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.41, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.52.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» сражается за чемпионство, тогда как «Азиягол» не блещет стабильностью результатов.

2.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Мурас Юнайтед» — «Азиягол» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.61 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Мурас Юнайтед» — «Азиягол» принесёт прибыль 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.61.

Пять причин, почему ставка зайдет