прогноз на матч 14-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.15

2 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Азия» Талас. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барсы» все еще метят в лидеры. Команда находится на 5-м месте турнирной таблицы, отставая от первой строчки на 8 очков при двух имеющихся матчах в запасе.

При этом «Барс» Каракол в среднем забивает чаще двух мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» были биты «Алгой» (1:3).

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Зато поединок с «Кыргызалтыном» завершился ярким успехом (7:0). Вот только несколько раньше команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

Притом, что «Барс» Каракол до последней коллизии не проигрывал в трех матчах кряду. Да и в майско-июньском цикле команду крепко лихорадило.

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Состояние команды: «Барсам» срочно нужно догонять лидирующую группу. К тому же победила команда 7 раз в 11 матчах текущего чемпионате.

Притом, что «Барс» Каракол весьма продуктивно выступает в родных стенах. В обоих своих домашних матчах команда победила с общей разницей мячей 9:1.

«Азия» Талас

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Азия» Талас ныне пребывает на третьей строчке турнирной таблицы.

При этом «Азия» Талас на 2 зачетных балла отстает от лидера. К тому же забивает команда чаще всех в лиге — 31 мяч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Азия» Талас разгромно уступила «Мурас Юнайтед» (0:4).

До того команда с натугой переиграла «Бишкек Сити» (3:2). При этом чуть ранее она сумела одолеть нестабильный «Азиягол» (3:1).

Ныне «Азия» Талас находится в приличных кондициях. До последней коллизии команда победила четыре раза кряду. Плюс отставание от лидера несущественное.

Состояние команды: «Азия» Талас добыла 9 побед в 13 поединках. Потенциал у команды весьма высокий, вот только пропустила она уже 23 мяча. Многовато, как для одного из лидеров…

Зато в шести поединках вне родных стен «Азия» Талас добыла 14 очков. На выезде команда отличилась 12 забитыми мячами, плюс еще не познала горечи поражений.

Вот только непонятно, как быстро «Азия» Талас отойдет от последней зычной коллизии. Да и вообще, тылы команды слишком часто допускают результативные просчеты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барса» Каракол дают 2.15, а на «Азию» Талас — 3.01; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.86, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.83.

Прогноз: «Барсы» пытаются догнать лидера, и явно не допустят очередной потери очков в матче с деморализованным последней неудачей соперником.

2.15 Победа «Барса» Каракол Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Барс» Каракол — «Азия» Талас принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Барса» Каракол за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч «Барс» Каракол — «Азия» Талас принесёт прибыль 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.

Пять причин, почему ставка зайдет