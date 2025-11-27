Англичане и французы сыграют в верховой футбол?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.85

«Страсбург» из Франции сыграет против «Кристал Пэласа» из Англии в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Страсбург»

Турнирная таблица: «Страсбург» в основном этапе Лиги конференций занимает 7 место, заработав 7 очков.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Страсбург» одержал победу над «Слованом» из Братиславы (2:1), в следующей игре клуб французской Лиги 1 сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).

Французы закрепились в верхней части турнирной таблицы после того, как одержали победу на выезде против шведского «Хеккена» (2:1)

Не сыграют: Из-за травм французскому клубу не помогут Эмануэль Эмега и Сайду Соу.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах французский коллектив одержал три победы и потерпел два поражения.

«Кристал Пэлас»

Турнирная таблица: «Кристал Пэлас» в основном этапе Лиги конференций занимает 9 место, набрав 6 очков. В трех турах английский клуб одержал две победы и потерпел одно поражение.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» одержал победу над киевским «Динамо» (2:0). В составе англичан голами отметились Муньос и Нкетиа. В рамках второго тура Лиги конференций клуб АПЛ с минимальным счетом уступил кипрскому АЕКу (0:1).

Третий игровой день в Лиге конференций завершился для английского клуба победой, «Кристал Пэлас» переиграл АЗ из Нидерландов (3:1).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад. У Вальтера Бенитеса — травма пальца, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» выдает беспроигрышную серию из пяти матчей: «чайки» выиграли у «Ливерпуля» (3:0), «Вулверхэмптона» (2:0) и «Брентфорда» (2:0), а также сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» в Лиге конференций занимает 9 место

«Страсбург» в Лиге конференций занимает 7 место

«Кристал Пэлас» и «Страсбург» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.55, а победа «Страсбурга» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Страсбург» и «Кристал Пэлас» на двоих забили 11 голов в 6 матчах Лиги конференций. В среднем за матч французы и англичане забивают по голу, так что ожидаем, что в предстоящей игре оба клуба смогут отличиться.

2.85 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Страсбург» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, учитывая матчи «Кристал Пэласа» и «Страсбурга» в матчах Лиги конференций, на тотал больше 2 стоит рассчитывать.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Страсбург» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.