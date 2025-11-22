22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 20:30 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: после 12 матчей «Осасуна» идет на 16-й строчке в таблице Примеры с 11 очками.

Последние матчи: в гостях против «Севильи» (0:1) матч не получился для «Осасуны» и закономерно завершился поражением. Соперник играл лучше, для баски в отсутствие основного бомбардира Будимира почти ничего не создали у ворот соперника.

Ранее была ничья в гостях с «Овьедо» (0:0) и поражение на своем поле от «Сельты» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Розье (з), Монкайола (п), Бенито (н). Под вопросом выход Будимира (н) и Торро (п).

Состояние команды: с этого сезона «Осасуну» тренирует молодой итальянский специалист Алессио Лиска. Он ставит команде очень прагматичный стиль игры и предпочитает действовать «вторым номером». Ведущая роль отведена хорвату Будимиру, который здорово цепляется за мячи и довольно много забивает. Без него в последних играх игра «Осасуны» оставляет унылое впечатление.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» занимает 14-ю строчку с 13 очками в таблице Примеры.

Последние матчи: в 12-м туре «Реал Сосьедад» сыграл в гостях вничью с «Эльче» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах после гола Микеля Оярсабаля. В целом «Реал Сосьедад» играл лучше соперника и очко точно заслужил.

До этого была победа в дерби на своем поле над «Атлетиком» (3:2) и над «Севильей» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Арамбурру (з), Элустондо (з), Оскарссон (н), под вопросом участие Барренечеа (п), Эрреры (п).

Состояние команды: после провального старта новый главный тренер Серхио Франсиско нашел контакт с командой и выдал серию удачных матчей, поднявшись в середину турнирной таблицы. Что касается Арсена Захаряна, то он традиционно играет немного, а потом лечится. Всего на его счету 6 матчей в Примере и в основном выходы на замены.

Статистика для ставок

Перед стартом сезона в товарищеской игре «Реал Сосьедад» выиграл со счетом 2:0

В прошлом сезоне в четвертьфинале Кубка Испании также победу одердал клуб из Сан-Себастьяна со счетом 2:0

В Примере в прошлом году обе встречи остались за «Осасуной» (2:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Осасуны» дают 2,85, а на «Реал Сосьедад» — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.

Прогноз: сейчас «Реал Сосьедад» точно смотрится сильнее «Осасуны» пусть она и будет играть на своем стадионе, где не самых больших размеров. С учетом вероятного отсутствия в составе хозяев хорвата Будимира шансы на успех у гостей будут еще выше. В отличной форме лидер «Реал Сосьедад» Оярсабаль, набирает форму после травмы Кубо, адаптируются Гедеш и Солер. С каждой игрой команда здорово прибавляет.

Основная ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой 0 за 1,93.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с чистой победой гостей.

Дополнительная ставка: чистая победа «Реал Сосьедад» за 2,85.