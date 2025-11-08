прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.04

8 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алга». Начало игры — в 18:00 мск.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» бьется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте.

При этом «Мурас Юнайтед» на два балла опережает «Барс». А вот забила команда 58 мячей в 25 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» переиграл «Талант» (2:1).

До того команда не уступила «Аль-Араби» (1:1). А вот поединок с «Сафой» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» весьма преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Алге». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда мотивирована сохранить за собой первую строчку.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Алга» на 10 зачётных баллов опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» не смогла одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

До того команда не проиграла «Алдиеру» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Дордою» (1:3).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла лишь 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Алга» способна выдать отдельный качественный поединок. Да и вообще, команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

Вот только команда не столь убедительно выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются ей крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алга» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

«Мурас Юнайтед» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

«Мурас Юнайтед» не проигрывает 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» намерен сохранить лидерство, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Алга» в последних матчах выглядела бледновато.

2.04 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Мурас Юнайтед» — «Алга» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.59 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Мурас Юнайтед» — «Алга» принесёт прибыль 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59