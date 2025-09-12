ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»? Микель АртетаНавязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании Джин СилваФонт встретится с Мартинезом, Лопес против Силвы. Анонс карда UFC Noche
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
    Все новости спорта

    Случится ли дерзкий камбэк?

    Крузейро — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рони
    «Крузейро» примет дома «Атлетико Минейро» в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии. Поединок состоится 12 сентября и начнется в 01:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» начал свои выступления в Кубке Бразилии на стадии 1/16 финала, поэтому уже прошел две стадии турнира.

    Команда по итогам 22-х поединков Серии А занимает вторую строчку в зоне выхода в Кубок Либертадорес (топ-6) с отставанием в три очка от лидера «Фламенго», у которого игра в запасе.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура бразильского первенства клуб из Белу-Оризонте на своей арене одержал победу над «Сан-Паулу» (1:0).

    Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка страны, коллектив обыграл «Атлетико Минейро» (2:0), поэтому теперь на своем поле его устроит даже поражение с минимальным результатом.

    Не сыграют: травмированы — Арройо, Фагнер, Жандерсон и Куа Мораэс, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Эдуардо и Каю Жорже — лучшие бомбардиры команды в Кубке Бразилии с тремя голами.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро», в отличие от соперника, начал свои выступления в Кубке Бразилии еще в 1/64 финала, поэтому прошел на две стадии турнира больше.

    Команда по итогам 20-ти поединков элитного дивизиона страны занимает 14-ю строчку с отставанием в два балла от зоны выхода в Южноамериканский кубок (7-12-я позиции) и отрывом в два пункта от зоны вылета (17-20-е места).

  • Новый кумир «Коринтианса»: почему Юри Алберто интересен клубам АПЛ
  • Бразильский форвард попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона»
  • 06/09/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Серии А клуб остался ни с чем, когда на чужом поле потерпел поражение от «Витории» с результатом 0:1.

    Перед этим в поединке, который был ответным в четвертьфинале Кубка Бразилии, коллектив теперь уже дома проиграл «Крузейро» (0:2), поэтому в ответном матче ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

    Не сыграют: травмированы — Бернард, Каду, Кайо Майя, Лянко, Патрик Силва и Ренсо Саравия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» проиграл три раза.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит об откровенно плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Рони — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Крузейро» выиграл

    • в трех последних матчах «Атлетико Минейро» не забивал и пропускал

    • в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Минейро» — в 4.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: очевидно, что хозяева превосходят соперника в классе. При этом они выиграли в трех последних поединках.

    Между тем, в трех последних матчах гости проиграли.

    Ставка: «Крузейро» победит за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Атлетико Минейро».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Да Силва — Сьерра
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Видманова — Бартункова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марино — Мария
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мертенс — Жакмо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крузейро — Атлетико Минейро: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.09.202501:30. Случится ли дерзкий камбэк?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры