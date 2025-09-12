Крузейро — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 12 сентября 2025 года

«Крузейро» примет дома «Атлетико Минейро» в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии. Поединок состоится 12 сентября и начнется в 01:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» начал свои выступления в Кубке Бразилии на стадии 1/16 финала, поэтому уже прошел две стадии турнира.

Команда по итогам 22-х поединков Серии А занимает вторую строчку в зоне выхода в Кубок Либертадорес (топ-6) с отставанием в три очка от лидера «Фламенго», у которого игра в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура бразильского первенства клуб из Белу-Оризонте на своей арене одержал победу над «Сан-Паулу» (1:0).

Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале Кубка страны, коллектив обыграл «Атлетико Минейро» (2:0), поэтому теперь на своем поле его устроит даже поражение с минимальным результатом.

Не сыграют: травмированы — Арройо, Фагнер, Жандерсон и Куа Мораэс, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Эдуардо и Каю Жорже — лучшие бомбардиры команды в Кубке Бразилии с тремя голами.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро», в отличие от соперника, начал свои выступления в Кубке Бразилии еще в 1/64 финала, поэтому прошел на две стадии турнира больше.

Команда по итогам 20-ти поединков элитного дивизиона страны занимает 14-ю строчку с отставанием в два балла от зоны выхода в Южноамериканский кубок (7-12-я позиции) и отрывом в два пункта от зоны вылета (17-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Серии А клуб остался ни с чем, когда на чужом поле потерпел поражение от «Витории» с результатом 0:1.

Перед этим в поединке, который был ответным в четвертьфинале Кубка Бразилии, коллектив теперь уже дома проиграл «Крузейро» (0:2), поэтому в ответном матче ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

Не сыграют: травмированы — Бернард, Каду, Кайо Майя, Лянко, Патрик Силва и Ренсо Саравия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» проиграл три раза.

Это говорит об откровенно плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на итоговую победу в противостоянии, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Рони — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Крузейро» выиграл

в трех последних матчах «Атлетико Минейро» не забивал и пропускал

в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Минейро» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: очевидно, что хозяева превосходят соперника в классе. При этом они выиграли в трех последних поединках.

Между тем, в трех последних матчах гости проиграли.

Ставка: «Крузейро» победит за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Атлетико Минейро».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30