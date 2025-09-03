Сейшельские острова — Габон. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 3 сентября 2025 года

3 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Сейшельские острова и Габон. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сейшельские острова — Габон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сейшельские острова

Турнирное положение: Островитяне проваливают текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом Сейшельские острова не набрали ни одного очка. Причем команда пропустила уже 30 мячей в собственные ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Островитяне были биты бурундийцами (0:5).

При этом чуть ранее Сейшельские острова уступили Габону (0:3). Да и поединок с Намибией завершился поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сейшельские острова добыли лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Островитяне на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

При всем при этом Сейшельские острова неудачно противостоят Габону. Единственный очный поединок завершился коллизией.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Островитяне постараются преуспеть в контригре.

Габон

Турнирное положение: Габонцы твердо намерены побороться за прямой выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте.

Причем Габон в среднем забивает 2 мяча за матч. А вот отставание от лидера группы составляет всего один зачетный балл.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Габонцы переиграли Гвинею-Бисау (2:0).

До того команда с боем уступила Нигеру (3:4). А еще чуть раньше она нанесла поражение ершистой Кении (2:1).

Вообще же, Габон в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Габонцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и мотивация навязать борьбу ивуарийам за лидерство в группе максимальная.

При этом Габон вполне способен прибавить во всех компонентах. Да и в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

Команда в среднем пропускают гол за матч. Габонцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Габонцы выглядят на голову сильнее оппонента.

Статистика для ставок

Габон в среднем забивает 2 гола за матч

Островитяне проиграли 4 матча подряд

Сейшельские острова еще не набрали ни одного очка в текущей отборочной кампании

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Габон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.85.

Прогноз: Габонцы довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости на голову превосходят оппонента, да и оборона островитян напоминает проходной двор.

Ставка: Фора Габона -4.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.32