    Сумеет ли «Чезена» справиться с «дельфинами»?

    Пескара — Чезена. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия B, 22 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Пескару Прогнозы на Чезена
    Прогноз и ставки на «Пескара» — «Чезена»
    «Пескара»
    22 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пескара» и «Чезена». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пескара» — «Чезена», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия B 22 Августа 2025 года

    Pescara Calcio

  • Италия. Кубок
    •  Pescara Calcio 21:30 Cesena FC

    Cesena FC

  • Италия. Кубок
    •

    «Пескара»

    Турнирное положение: «Дельфины» стартовали в сезоне весьма скромно. Команда уже вылетела из Кубка Италии.

    При этом «Пескара» явно поборется за самые высокие места. А вот в плане организации игры у команды имеются сложности.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дельфины» уступили «Парме» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Римини» (1:0). А вот поединок с «Потенцой» завершился уверенным успехом (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Пескара» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дельфины» имеют проблемы с реализацией. А вот в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Пескара» традиционно неудачно противостоит «Чезене». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать чемпионат максимально продуктивно.

    «Чезена»

    Турнирное положение: «Морские коньки» нынешний сезон начали слабо. Команда сразу вылетела из Кубка страны.

    Причем «Чезена» не проигрывает уже четыре матча кряду. Более того, команда в них пропустила всего 2 мяча.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чезена» в серии пенальти уступила «Пизе».

    До того команда нанесла поражение «Мантове» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Форли» (1:1).

    При этом «Чезена» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Морские коньки» нынче выглядят довольно выгодно. Команда имеет вполне надежные тылы.

    При этом «Чезена» одолела «Пескару» в двух последних очных поединках. Причем в них команда не пропустила ни разу.

    Команда явно намерена побороться за повышение попадание в стыки. Вот только для этого ей нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается найти бреши в обороне «дельфинов».

    Статистика для ставок

    • «Чезена» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Пескара» до последней коллизии победила дважды кряду

    • «Морские коньки» пропустили 2 мяча в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чезена» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.63.

    Прогноз: «Чезена» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют надежные тылы, к тому же уже более трех лет не проигрывают «дельфинам».

    Ставка: Победа «Чезены» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

