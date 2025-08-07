Университатя Крайова — Спартак Трнава. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Университатя» Крайова и «Спартак» Трнава. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Университатя» Крайова — «Спартак» Трнава, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Университатя» Крайова

Турнирное положение: Румыны в минувшем раунде прошли «Сараево». Команда провела яркий второй поединок.

При этом «Университатя» Крайова победила в 3 своих последних поединках. Причем лишь в одном из них команда сохранила свои ворота сухими.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Университатя» Крайова переиграла «ЧФР Клуж» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Сараево» (4:0). Да и поединок с одноклубниками из Клужа завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Университатя» Крайова забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Университатя» Крайова постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет достаточно надежные тылы.

Причем «Университатя» Крайова не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыны уж точно постараются продлить свой победный сериал.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: Спартаковцы вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Хибернианс».

Причем «Спартак» Трнава победил в 4 своих последних поединках. Да и оборона команды редко допускает результативные ошибки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Спартак» Трнава одолел «Тренчин» (1:0).

До того команда учинила разгром «Хиберниансу» (5:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ружомбероком» (3:0).

При этом «Спартак» Трнава в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» Трнава нынче выглядит весьма выгодно. Да и победный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

При этом «Спартак» Трнава вполне преуспевает в плане реализации. Вот только вылет из квалификации Лиги Европы несколько угнетает.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у словацкого клуба по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Спартак» Трнава победил в 4 своих последних матчах

«Университатя» Крайова победила в 3 своих последних поединках

Словаки не проигрывают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя» Крайова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

«Университатя» Крайова способна прибавить в плане реализации, да и последние победы явно окрыляют.

Ставка: Победа «Университати» Крайова в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00