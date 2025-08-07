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    «Университатя» будет торопиться

    Университатя Крайова — Спартак Трнава. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Университатя» Крайова — «Спартак» Трнава
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    «Университатя» Крайова
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Университатя» Крайова и «Спартак» Трнава. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Университатя» Крайова — «Спартак» Трнава, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Университатя» Крайова

    Турнирное положение: Румыны в минувшем раунде прошли «Сараево». Команда провела яркий второй поединок.

    При этом «Университатя» Крайова победила в 3 своих последних поединках. Причем лишь в одном из них команда сохранила свои ворота сухими.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Университатя» Крайова переиграла «ЧФР Клуж» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Сараево» (4:0). Да и поединок с одноклубниками из Клужа завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Университатя» Крайова забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Университатя» Крайова постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет достаточно надежные тылы.

    Причем «Университатя» Крайова не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыны уж точно постараются продлить свой победный сериал.

    «Спартак» Трнава

    Турнирное положение: Спартаковцы вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Хибернианс».

    Причем «Спартак» Трнава победил в 4 своих последних поединках. Да и оборона команды редко допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Спартак» Трнава одолел «Тренчин» (1:0).

    До того команда учинила разгром «Хиберниансу» (5:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ружомбероком» (3:0).

    При этом «Спартак» Трнава в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спартак» Трнава нынче выглядит весьма выгодно. Да и победный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

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    При этом «Спартак» Трнава вполне преуспевает в плане реализации. Вот только вылет из квалификации Лиги Европы несколько угнетает.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у словацкого клуба по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Трнава победил в 4 своих последних матчах

    • «Университатя» Крайова победила в 3 своих последних поединках

    • Словаки не проигрывают 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Университатя» Крайова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    «Университатя» Крайова способна прибавить в плане реализации, да и последние победы явно окрыляют.

    Ставка: Победа «Университати» Крайова в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    Университатя Крайова — Спартак Трнава: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:30. «Университатя» будет торопиться
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