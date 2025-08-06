Ильпар — Носта: прогноз на футбол и ставка за 2.34

6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Ильпар» и «Носта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ильпар» — «Носта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ильпар»

Турнирное положение: «Ильпар» пока не имеет статуса профессиональной команды. Тем не менее, на своем уровне она выглядит выгодно.

При этом «Ильпар» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

Последние матчи: «Ильпар» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, само участие в Кубке России для клуба сродни празднику.

Команде явно не хватает опыта битв с профессионалами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!

Вообще, «Ильпар» намерен проявить свои лучшие качества. Команда способна дать бой более статусному оппоненту.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ильпар» ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.

Причем «Ильпар» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у любителей явно полный порядок.

«Носта»

Турнирное положение: «Носта» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 10 позиции.

Причем «Носта» лишь на 7 очков опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Носта» не уступила КДВ Томск (2:2).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу-2» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Челябинском-2» (1:1).

При этом «Носта» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Носта» не проигрывает 3 матча кряду. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Носта» победила лишь в 4 поединках первенства. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

На стороне «Носты» в этой встрече будет опыт. Победить любительский клуб для нее будет сродни обязательной программе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Носта» априори сильнее оппонента, что наверняка докажет на поле.

Статистика для ставок

«Носта» не проигрывает 3 матча кряду

«Ильпар» дебютирует в Кубке России

«Носта» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Носта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.29.

Прогноз: «Носта» намного опытнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент только дебютирует в Кубке России.

Ставка: Победа «Носты» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.46