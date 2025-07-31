Сеул — Барселона: прогноз на футбол и ставка за 2.27

Сеул
Барселона
«Сеул»
Турнирное положение: «Сеульские драконы» не столь удачно проводят нынешний сезон. Команда находится на 4 месте в своем чемпионате.
При этом «Сеул» на 3 очка отстает от второй позиции. Да и забивает команда в среднем немногим чаще гола за матч.
Сеул — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сеульские драконы» переиграли «Тэджон Ситизен» (1:0).
До того команда была бита «Джеджу» (2:3). А вот поединок с «Ульсан Хёндэ» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сеул» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сеульские драконы» сильны, но крайне нестабильны. А вот оборона команды дает результативные сбои примерно раз за матч.
Причем «Сеул» неизменно забивал в 3 своих последних поединках. Вот только успешные матчи чередуются с откровенно блеклыми.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Сеульские драконы» постараются извлечь максимум из контратак.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Барселона» на 4 зачетных балла опередила ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Каталонцы нанесли поражение «Кобе» (3:1).
До того команда уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0). А вот несколько ранее она уступила «Вильярреалу» (2:3).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы только начала серию летних спаррингов. Зато всех лидеров прошлого сезона удалось сохранить.
При этом «Барселона» победила в 2 своих последних матчах. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.
Традиционно эффективен опытнейший Роберт Левандовский. Поляк настрелял 27 мячей в минувшем чемпионате Испании.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Левандовский и компания явно постараются продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Барселона» победила в 2 своих последних матчах
- Каталонцы пропустили всего 1 мяч в 2 последних поединках
- «Сеульские драконы» в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 3.85.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Каталонцы явно сильнее соперника, и явно максимально активно понесутся к его воротам.
«Барселона» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.34