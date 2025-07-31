ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Эсковаль и Элия БеншимолБеншимол прибил «Балтику»: «Акрон» снова выиграл, Талалаев и Тедеев схлестнулись после матча Игроки Крыльев празднуют гол«Краснодар» загрустил после поражения в РПЛ: «Крылья» переиграли чемпиона в Кубке Даниил Фомин«Динамо» камбекнуло против «Сочи»: Сергеев и Фомин добыли первую кубковую победу в сезоне
  • 22:48
    • «Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в матче Кубка России
  • 08:41
    • Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто
  • 08:33
    • Александрова вылетела на турнире в Монреале, а Рыбакина прошла дальше
  • 08:12
    • Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Спартак»
  • 00:54
    • Шнайдер вылетела из турнира в Монреале
  • 00:05
    • Мусаев: Мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться
  • 23:03
    • «Копенгаген» обыграл «Дриту» и пробился в полуфинал квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    «Барса» не заметит корейцев

    Сеул — Барселона: прогноз на футбол и ставка за 2.27

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Барселону Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Сеул» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сеул» и «Барселона». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеул» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2025 года

    Сеул

  • Сеул
    •  Сеул 14:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Сеул»

    Турнирное положение: «Сеульские драконы» не столь удачно проводят нынешний сезон. Команда находится на 4 месте в своем чемпионате.

    При этом «Сеул» на 3 очка отстает от второй позиции. Да и забивает команда в среднем немногим чаще гола за матч.

    Сеул — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сеульские драконы» переиграли «Тэджон Ситизен» (1:0).

    До того команда была бита «Джеджу» (2:3). А вот поединок с «Ульсан Хёндэ» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сеул» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сеульские драконы» сильны, но крайне нестабильны. А вот оборона команды дает результативные сбои примерно раз за матч.

    Причем «Сеул» неизменно забивал в 3 своих последних поединках. Вот только успешные матчи чередуются с откровенно блеклыми.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Сеульские драконы» постараются извлечь максимум из контратак.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Барселона» на 4 зачетных балла опередила ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 38 матчах.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 июля
  • Кассьера хочет уйти из «Зенита», «Бавария» нашла замену Кейну, Сафонову подвезут еще одного конкурента
  • 28/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Каталонцы нанесли поражение «Кобе» (3:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0). А вот несколько ранее она уступила «Вильярреалу» (2:3).

    При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонцы только начала серию летних спаррингов. Зато всех лидеров прошлого сезона удалось сохранить.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Барселона» победила в 2 своих последних матчах. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    Традиционно эффективен опытнейший Роберт Левандовский. Поляк настрелял 27 мячей в минувшем чемпионате Испании.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Левандовский и компания явно постараются продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» победила в 2 своих последних матчах

    • Каталонцы пропустили всего 1 мяч в 2 последних поединках

    • «Сеульские драконы» в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 3.85.

    Прогноз: Каталонцы явно сильнее соперника, и явно максимально активно понесутся к его воротам.

    «Барселона» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.34

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сеул — Барселона?

    Матч Сеул — Барселона состоится 31 июля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сеул — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Барселоны» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сеул — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Барселоны» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сеул — Барселона?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сеул — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч К-Лига Старс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Саккари — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рахимова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Радукану — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Линетт — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Киз — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуо — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бенчич — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Анисимова — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сеул — Барселона: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 31.07.202514:00. «Барса» не заметит корейцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры