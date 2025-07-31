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    Лозанна — Вардар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Лозанна»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Лозанна» и «Вардар». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лозанна» — «Вардар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Lausanne

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Lausanne 21:15 Вардар

    Вардар

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Лозанна»

    Турнирное положение: Швейцарцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила со счетом 1:2.

    При этом «Лозанна» удачно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лозанна» переиграла «Винтертур» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от «Вардара» (1:2). Да и поединок со «Стад Ньоном» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лозанна» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Лозанна» нынче не столь стабильна в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Лозанна» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в двух.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Швейцарцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

    «Вардар»

    Турнирное положение: Македонцы уже успели пройти один раунд квалификации. Сан-маринский барьер был пройден уверенно.

    Причем «Вардар» не проигрывал в 4 своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается довольно часто.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вардар» сумел одолеть «Лозанну» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Ла-Фиоритой» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла сан-маринцев (3:0).

    При этом «Вардар» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вардар» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.

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    При этом «Вардар» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 5 спаррингах команда добыла всего 2 виктории.

    Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у македонцев по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Македонцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Вардар» не проигрывал в 4 последних матчах

    • «Лозанна» до последней виктории уступила дважды кряду

    • Швейцарцы неизменно пропускают уже 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Лозанна» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание минимального преимущества.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лозанна — Вардар?

    Матч Лозанна — Вардар состоится 31 июля 2025 года в 21:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лозанна — Вардар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лозанна — Вардар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лозанна — Вардар?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лозанна — Вардар?

    Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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    Лозанна — Вардар: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:15. Голов будет в достатке!
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