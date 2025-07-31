Лозанна — Вардар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Lausanne
Вардар
«Лозанна»
Турнирное положение: Швейцарцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила со счетом 1:2.
При этом «Лозанна» удачно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лозанна» переиграла «Винтертур» (3:2).
До того команда потерпела поражение от «Вардара» (1:2). Да и поединок со «Стад Ньоном» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лозанна» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Лозанна» нынче не столь стабильна в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Лозанна» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в двух.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Швейцарцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.
«Вардар»
Турнирное положение: Македонцы уже успели пройти один раунд квалификации. Сан-маринский барьер был пройден уверенно.
Причем «Вардар» не проигрывал в 4 своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается довольно часто.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вардар» сумел одолеть «Лозанну» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Ла-Фиоритой» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла сан-маринцев (3:0).
При этом «Вардар» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вардар» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.
При этом «Вардар» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 5 спаррингах команда добыла всего 2 виктории.
Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у македонцев по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Македонцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.
Статистика для ставок
- «Вардар» не проигрывал в 4 последних матчах
- «Лозанна» до последней виктории уступила дважды кряду
- Швейцарцы неизменно пропускают уже 3 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Лозанна» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание минимального преимущества.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88