Лозанна — Вардар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Лозанна» и «Вардар». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лозанна» — «Вардар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лозанна»

Турнирное положение: Швейцарцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила со счетом 1:2.

При этом «Лозанна» удачно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лозанна» переиграла «Винтертур» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Вардара» (1:2). Да и поединок со «Стад Ньоном» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лозанна» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Лозанна» нынче не столь стабильна в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Лозанна» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в двух.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Швейцарцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

«Вардар»

Турнирное положение: Македонцы уже успели пройти один раунд квалификации. Сан-маринский барьер был пройден уверенно.

Причем «Вардар» не проигрывал в 4 своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается довольно часто.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вардар» сумел одолеть «Лозанну» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Ла-Фиоритой» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла сан-маринцев (3:0).

При этом «Вардар» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вардар» нынче постепенно набирает обороты. Да и победа в первой встрече явно окрыляет.

При этом «Вардар» не особо преуспевал в летних контрольных поединках. В 5 спаррингах команда добыла всего 2 виктории.

Команда пока, по сути, только вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у македонцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Македонцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Вардар» не проигрывал в 4 последних матчах

«Лозанна» до последней виктории уступила дважды кряду

Швейцарцы неизменно пропускают уже 3 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Лозанна» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент явно не собирается действовать строго на удержание минимального преимущества.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88