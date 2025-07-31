Хеккен — Андерлехт: прогноз на футбол и ставка за 2.03

Хеккен
Андерлехт
«Хеккен»
Турнирное положение: «Хеккен» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Швеции над «Мальмё» (0:0) по пенальти.
Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла словацкий «Спартак» Трнава.
Хеккен — Андерлехт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура чемпионата Швеции клуб на своем поле потерпел поражение от «Юргордена» (1:6).
Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужно побеждать «Андерлехт» дома.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.
Это говорит о плохих шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, продемонстрированное в первой игре.
Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.
«Андерлехт»
Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии прошлого сезона.
Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура бельгийского чемпионата клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Вестерло» (5:2).
Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах выиграл со счетом 1:0, поэтому теперь может позволить себе сыграть даже вничью на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Андерлехт» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство над соперником в классе.
Каспер Дольберг — автор единственного гола команды в квалификации Лиги Европы.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Андерлехта» забивали больше 3,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Андерлехт» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.70, победа «Хеккена» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
При этом хозяева проиграли в двух последних матчах, включая и дуэль с нынешним соперником на выезде.
Ставка: «Андерлехт» победит за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80