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    Будет ли сенсационное фиаско «Андерлехта»?

    Хеккен — Андерлехт: прогноз на футбол и ставка за 2.03

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Андерлехт»
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    Каспер Дольберг
    31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хеккен» и «Андерлехт». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Андерлехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Хеккен

  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:00 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
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    «Хеккен»

    Турнирное положение: «Хеккен» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Швеции над «Мальмё» (0:0) по пенальти.

    Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла словацкий «Спартак» Трнава.

    Хеккен — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура чемпионата Швеции клуб на своем поле потерпел поражение от «Юргордена» (1:6).

    Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужно побеждать «Андерлехт» дома.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

    Это говорит о плохих шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, продемонстрированное в первой игре.

    Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии прошлого сезона.

    Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура бельгийского чемпионата клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Вестерло» (5:2).

    Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах выиграл со счетом 1:0, поэтому теперь может позволить себе сыграть даже вничью на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Андерлехт» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство над соперником в классе.

    Каспер Дольберг — автор единственного гола команды в квалификации Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Андерлехта» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Андерлехт» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.70, победа «Хеккена» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом хозяева проиграли в двух последних матчах, включая и дуэль с нынешним соперником на выезде.

    Ставка: «Андерлехт» победит за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хеккен — Андерлехт?

    Матч Хеккен — Андерлехт состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хеккен — Андерлехт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Андерлехт» победит .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хеккен — Андерлехт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Андерлехт» победит » с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хеккен — Андерлехт?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хеккен — Андерлехт?

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.70, победа «Хеккена» — в 3.45.

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    Хеккен — Андерлехт: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. Будет ли сенсационное фиаско «Андерлехта»?
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