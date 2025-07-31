Хеккен — Андерлехт: прогноз на футбол и ставка за 2.03

31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хеккен» и «Андерлехт». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Андерлехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Швеции над «Мальмё» (0:0) по пенальти.

Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла словацкий «Спартак» Трнава.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура чемпионата Швеции клуб на своем поле потерпел поражение от «Юргордена» (1:6).

Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужно побеждать «Андерлехт» дома.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о плохих шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, продемонстрированное в первой игре.

Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии прошлого сезона.

Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура бельгийского чемпионата клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Вестерло» (5:2).

Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах выиграл со счетом 1:0, поэтому теперь может позволить себе сыграть даже вничью на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Андерлехт» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство над соперником в классе.

Каспер Дольберг — автор единственного гола команды в квалификации Лиги Европы.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Андерлехта» забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Андерлехт» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.70, победа «Хеккена» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом хозяева проиграли в двух последних матчах, включая и дуэль с нынешним соперником на выезде.

Ставка: «Андерлехт» победит за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80