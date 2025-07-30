Мальмё — РФШ. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

«Мальмё» из Швеции сыграет против РФШ из Латвии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок 30 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирная таблица: В Аллсвенскане «Мальмё» занимает 3 место, набрав 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: «Мальме» выбил из гонки в Лиге чемпионов чемпиона Грузии — «Иберию» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях). Теперь шведы в шаге от выхода в 3 раунд Лиги чемпионов после того, как разгромили на выезде чемпиона Латвии — РФШ (4:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Мальмё» выдаёт беспроигрышную серию из 9 матчей, одержав 7 побед и сыграв вничью в 2 матчах.

РФШ

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии РФШ занимает второе место в таблице, набрав 58 очков, рижская футбольная школа отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях). Однако сохранить место в ЛЧ РФШ будет крайне сложно, так как команда потерпела фиаско в матче против «Мальме» в первом матче второго раунда (1:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В 10 матчах РФШ одержал 9 побед на внутренней арене, но потерпел поражение в важном матче Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

РФШ переиграла «Левадию» в первом раунде Лиги чемпионов (2:0 — суммарный счёт)

«Мальмё» выиграл у «Иберии» в первом раунде Лиги чемпионов (6:2 — суммарный счёт)

«Мальмё» разгромил РФШ со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа РФШ — в 8.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Мальмё» классом выше латвийского чемпиона, шведы это доказали в первой игре дуэли, ожидаем новой победы со стороны скандинавов в предстоящей игре.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за игру шведы забивают три мяча, так что можно ожидать результативного футбола.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15.