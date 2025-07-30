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    «Мальмё» подтвердит статус фаворита?

    Мальмё — РФШ. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — РФШ
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    РФШ — «Мальмё. Лига чемпионов 2025/2026
    «Мальмё» из Швеции сыграет против РФШ из Латвии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок 30 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Мальмё»

    Турнирная таблица: В Аллсвенскане «Мальмё» занимает 3 место, набрав 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

    Последние матчи: «Мальме» выбил из гонки в Лиге чемпионов чемпиона Грузии — «Иберию» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях). Теперь шведы в шаге от выхода в 3 раунд Лиги чемпионов после того, как разгромили на выезде чемпиона Латвии — РФШ (4:1).

    Мальмё — РФШ: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Мальмё» выдаёт беспроигрышную серию из 9 матчей, одержав 7 побед и сыграв вничью в 2 матчах.

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии РФШ занимает второе место в таблице, набрав 58 очков, рижская футбольная школа отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях). Однако сохранить место в ЛЧ РФШ будет крайне сложно, так как команда потерпела фиаско в матче против «Мальме» в первом матче второго раунда (1:4).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В 10 матчах РФШ одержал 9 побед на внутренней арене, но потерпел поражение в важном матче Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • РФШ переиграла «Левадию» в первом раунде Лиги чемпионов (2:0 — суммарный счёт)

    • «Мальмё» выиграл у «Иберии» в первом раунде Лиги чемпионов (6:2 — суммарный счёт)

    • «Мальмё» разгромил РФШ со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа РФШ — в 8.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Мальмё» классом выше латвийского чемпиона, шведы это доказали в первой игре дуэли, ожидаем новой победы со стороны скандинавов в предстоящей игре.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В среднем за игру шведы забивают три мяча, так что можно ожидать результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мальмё — РФШ?

    Матч Мальмё — РФШ состоится 30 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мальмё — РФШ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мальмё — РФШ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальмё — РФШ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мальмё — РФШ?

    Коэффициенты букмекеров: : Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа РФШ — в 8.50.

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