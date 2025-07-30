К-Лига Старс — Ньюкасл. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют К-Лига Старс и «Ньюкасл». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч К-Лига Старс — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

К-Лига Старс

Турнирное положение: «Старс» нечасто проводят матчи. Фактически команда собирается раз в год.

При этом К-Лига Старс традиционно противостоит авторитетным оппонентам. Да и забивает команда довольно часто.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Старс» уступили «Тоттенхэму» (3:4).

До того команда сумела одолеть мадридский «Атлетико» (3:2). А вот еще один поединок со «шпорами» завершился коллизией (3:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках К-Лига Старс забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 20.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Старс» победили в всего в одном матче из пяти. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и мотивация дать бой полпреду АПЛ огромная.

Причем К-Лига Старс неизменно пропускал в 5 своих последних поединках. А вот оборона корейцев частенько дает результативные сбои.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Старс» постараются извлечь максимум из контратак.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Ньюкасл» на 5 зачетных баллов отстал от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили лондонскому «Арсеналу» (2:3).

До того команда была разбита «Селтиком» (0:4). А вот несколько ранее она с минимальным счетом уступила «Эвертоном».

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят не столь выгодно. Команда существенно видоизменилась в летнее межсезонье.

При этом «Ньюкасл» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

«Сороки» уступили в четырех своих последних поединках. Да и пропустила команда 7 мячей в 2 летних контрольных матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается реабилитироваться за последние неудачи.

Статистика для ставок

К-Лига Старс победил всего в одном матче из пяти

«Сороки» пропустили 7 мячей в 2 летних спаррингах

«Ньюкасл» уступил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.08 и 7.00.

Прогноз: «Сороки» способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Ньюкасл» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и корейские звезды редко играют в таком сочетании.

Ставка: Обе не забьют во 2 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10