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    Во втором тайме забьют не все

    К-Лига Старс — Ньюкасл. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на К-Лига Старс — «Ньюкасл»
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    Сандро Тонали
    30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют К-Лига Старс и «Ньюкасл». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч К-Лига Старс — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2025 года

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    •  K-League All Stars 14:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

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    К-Лига Старс

    Турнирное положение: «Старс» нечасто проводят матчи. Фактически команда собирается раз в год.

    При этом К-Лига Старс традиционно противостоит авторитетным оппонентам. Да и забивает команда довольно часто.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Старс» уступили «Тоттенхэму» (3:4).

    До того команда сумела одолеть мадридский «Атлетико» (3:2). А вот еще один поединок со «шпорами» завершился коллизией (3:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках К-Лига Старс забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 20.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Старс» победили в всего в одном матче из пяти. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и мотивация дать бой полпреду АПЛ огромная.

    Причем К-Лига Старс неизменно пропускал в 5 своих последних поединках. А вот оборона корейцев частенько дает результативные сбои.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Старс» постараются извлечь максимум из контратак.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Ньюкасл» на 5 зачетных баллов отстал от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили лондонскому «Арсеналу» (2:3).

    До того команда была разбита «Селтиком» (0:4). А вот несколько ранее она с минимальным счетом уступила «Эвертоном».

    При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят не столь выгодно. Команда существенно видоизменилась в летнее межсезонье.

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    При этом «Ньюкасл» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    «Сороки» уступили в четырех своих последних поединках. Да и пропустила команда 7 мячей в 2 летних контрольных матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается реабилитироваться за последние неудачи.

    Статистика для ставок

    • К-Лига Старс победил всего в одном матче из пяти

    • «Сороки» пропустили 7 мячей в 2 летних спаррингах

    • «Ньюкасл» уступил в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.08 и 7.00.

    Прогноз: «Сороки» способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Ньюкасл» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и корейские звезды редко играют в таком сочетании.

    Ставка: Обе не забьют во 2 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч К-Лига Старс — Ньюкасл?

    Матч К-Лига Старс — Ньюкасл состоится 30 июля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч К-Лига Старс — Ньюкасл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют во 2 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче К-Лига Старс — Ньюкасл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют во 2 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча К-Лига Старс — Ньюкасл?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче К-Лига Старс — Ньюкасл?

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    К-Лига Старс — Ньюкасл: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 30.07.202514:00. Во втором тайме забьют не все
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