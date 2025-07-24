Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

Русенборг
Банга
«Русенборг»
Турнирная таблица: В прошлом сезоне Элитсерии «Русенборг» финишировал на 4 месте в чемпионате Норвегии. На данный момент команда расположилась на 5 строчке, набрав 27 баллов.
Последние матчи: В последнем туре норвежского первенства «Русенборг» сыграл вничью с клубом «Сарпсборг 08» (2:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Русенборг» в последних матчах одержал одну победу, два матча сыграл вничью и два поединка проиграл.
«Банга»
Турнирная таблица: «Банга» завоевала путёвку в Лигу конференций после того, как выиграла Кубок Литвы у клуба «Хегельман» (0:0 — основное время, 4:1 — победа по пенальти).
В этом сезоне «Банга» занимает 8 место, набрав 22 очка после 20 сыгранных туров.
Последние матчи: В рамках 20 тура чемпионата Литвы «Банга» разошлась миром с клубом «Джюгас Тельшяй» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Литовский клуб не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв один раз вничью и проиграв в трёх поединках.
Статистика для ставок
- «Русенборг» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Банга» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Русенборг» и «Банга» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа «Банга» — в 26.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.50.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Русенборг» встретиться с командой намного слабее себя, норвежцы в принципе могут разгромить соперника и с крупным счётом.
Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.