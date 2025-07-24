Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

Норвежский «Русенборг» сыграет против литовской «Банги» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Банга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Русенборг»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне Элитсерии «Русенборг» финишировал на 4 месте в чемпионате Норвегии. На данный момент команда расположилась на 5 строчке, набрав 27 баллов.

Последние матчи: В последнем туре норвежского первенства «Русенборг» сыграл вничью с клубом «Сарпсборг 08» (2:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Русенборг» в последних матчах одержал одну победу, два матча сыграл вничью и два поединка проиграл.

«Банга»

Турнирная таблица: «Банга» завоевала путёвку в Лигу конференций после того, как выиграла Кубок Литвы у клуба «Хегельман» (0:0 — основное время, 4:1 — победа по пенальти).

В этом сезоне «Банга» занимает 8 место, набрав 22 очка после 20 сыгранных туров.

Последние матчи: В рамках 20 тура чемпионата Литвы «Банга» разошлась миром с клубом «Джюгас Тельшяй» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Литовский клуб не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв один раз вничью и проиграв в трёх поединках.

Статистика для ставок

«Русенборг» стартует со второго раунда Лиги конференций

«Банга» стартует со второго раунда Лиги конференций

«Русенборг» и «Банга» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа «Банга» — в 26.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Русенборг» встретиться с командой намного слабее себя, норвежцы в принципе могут разгромить соперника и с крупным счётом.

Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.