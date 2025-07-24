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    «Русенборг» разгромит литовцев с крупным счётом?

    Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Банга»
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    «Зальцбург» — «Русенборг»
    Норвежский «Русенборг» сыграет против литовской «Банги» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Банга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Русенборг

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Русенборг 19:00 Банга

    Банга

  • Гаргждай
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    «Русенборг»

    Турнирная таблица: В прошлом сезоне Элитсерии «Русенборг» финишировал на 4 месте в чемпионате Норвегии. На данный момент команда расположилась на 5 строчке, набрав 27 баллов.

    Последние матчи: В последнем туре норвежского первенства «Русенборг» сыграл вничью с клубом «Сарпсборг 08» (2:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Русенборг» в последних матчах одержал одну победу, два матча сыграл вничью и два поединка проиграл.

    «Банга»

    Турнирная таблица: «Банга» завоевала путёвку в Лигу конференций после того, как выиграла Кубок Литвы у клуба «Хегельман» (0:0 — основное время, 4:1 — победа по пенальти).

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    • В этом сезоне «Банга» занимает 8 место, набрав 22 очка после 20 сыгранных туров.

    Последние матчи: В рамках 20 тура чемпионата Литвы «Банга» разошлась миром с клубом «Джюгас Тельшяй» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Литовский клуб не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв один раз вничью и проиграв в трёх поединках.

    Статистика для ставок

    • «Русенборг» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Банга» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Русенборг» и «Банга» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа «Банга» — в 26.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Русенборг» встретиться с командой намного слабее себя, норвежцы в принципе могут разгромить соперника и с крупным счётом.

    Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Русенборг — Банга?

    Матч Русенборг — Банга состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Русенборг — Банга?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Русенборг — Банга?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Русенборг — Банга?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Русенборг — Банга?

    Коэффициенты букмекеров: : «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа «Банга» — в 26.00.

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