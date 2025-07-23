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    «Хайдук» добьется положительного результата в гостях?

    Зиря — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.82

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Хайдук»
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    «Хайдук» — «Ружомберок»
    «Зиря» из Азербайджана на своей арене примет «Хайдук» из Хорватии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Хайдук», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Зиря

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Зиря 18:30 Хайдук

    Хайдук

  • Сплит
    •

    «Зиря»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

    Последние матчи: Как вице-чемпион Азербайджана «Зиря» получила прямую путёвку во второй раунд Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 7 матчей, одержав шесть побед и сыграв в одной встрече вничью.

    «Хайдук»

    Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Хайдук» сыграл четыре товарищеских матча в летнее межсезонье, выиграв у болгарского ЦСКА София (1:0), словенского «Радомлье» (1:0), боснийского «Посушье» (1:0) и проиграв австрийскому ЛАСКу (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Матчем против ЛАСКа прервалась пятиматчевая победная серия «Хайдука».

    Статистика для ставок

    • «Зиря» — вице-чемпион Азербайджана

    • «Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии

    • «Зиря» и «Хайдук» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зиря» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: «Хайдук» походит к матчу в оптимальном составе, несмотря на игру с ЛАСКом, хорваты находятся в оптимальной форме. Футболисты из Сплита вполне могут нанести своим визави из Азербайджана.

    Ставка: Победа «Хайдука» с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зиря — Хайдук?

    Матч Зиря — Хайдук состоится 23 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зиря — Хайдук?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Хайдука».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зиря — Хайдук?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Хайдука»» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зиря — Хайдук?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зиря — Хайдук?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зиря» — в 4.60.

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    Зиря — Хайдук: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 23.07.202518:30. «Хайдук» добьется положительного результата в гостях?
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