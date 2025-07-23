Зиря — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.82

Зиря
Хайдук
«Зиря»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.
Последние матчи: Как вице-чемпион Азербайджана «Зиря» получила прямую путёвку во второй раунд Лиги конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 7 матчей, одержав шесть побед и сыграв в одной встрече вничью.
«Хайдук»
Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.
Последние матчи: «Хайдук» сыграл четыре товарищеских матча в летнее межсезонье, выиграв у болгарского ЦСКА София (1:0), словенского «Радомлье» (1:0), боснийского «Посушье» (1:0) и проиграв австрийскому ЛАСКу (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Матчем против ЛАСКа прервалась пятиматчевая победная серия «Хайдука».
Статистика для ставок
- «Зиря» — вице-чемпион Азербайджана
- «Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии
- «Зиря» и «Хайдук» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зиря» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.
- 2.00КуПС — Кайрат: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Линкольн — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Хамрун — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Хайдук» походит к матчу в оптимальном составе, несмотря на игру с ЛАСКом, хорваты находятся в оптимальной форме. Футболисты из Сплита вполне могут нанести своим визави из Азербайджана.
Ставка: Победа «Хайдука» с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.