Зиря — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.82

«Зиря» из Азербайджана на своей арене примет «Хайдук» из Хорватии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Хайдук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зиря»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

Последние матчи: Как вице-чемпион Азербайджана «Зиря» получила прямую путёвку во второй раунд Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 7 матчей, одержав шесть побед и сыграв в одной встрече вничью.

«Хайдук»

Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.

Последние матчи: «Хайдук» сыграл четыре товарищеских матча в летнее межсезонье, выиграв у болгарского ЦСКА София (1:0), словенского «Радомлье» (1:0), боснийского «Посушье» (1:0) и проиграв австрийскому ЛАСКу (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Матчем против ЛАСКа прервалась пятиматчевая победная серия «Хайдука».

Статистика для ставок

«Зиря» — вице-чемпион Азербайджана

«Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии

«Зиря» и «Хайдук» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа «Зиря» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.

Прогноз: «Хайдук» походит к матчу в оптимальном составе, несмотря на игру с ЛАСКом, хорваты находятся в оптимальной форме. Футболисты из Сплита вполне могут нанести своим визави из Азербайджана.

Ставка: Победа «Хайдука» с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.