ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубенс ДиасРубенс едет в «Динамо»: бело-голубые нашли в Бразилии замену Скопинцеву и Лаксальту Кай ХаверцОт Хаверца до Виллиана. Все трансферы из «Челси» в «Арсенал» Энди КэрроллКэрролл в «Ливерпуле», Брейтуэйт в «Барселоне». Топ-10 самых незаслуженных трансферов в истории футбола
    Все новости спорта

    Состоится ли сенсационная неудача датчан?

    Силькеборг — Акюрейри: прогноз на футбол и ставка за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Силькеборг Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — «Акюрейри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Силькеборг»
    23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Силькеборг» и «Акюрейри». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Акюрейри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •  Силькеборг 20:00 Акюрейри

    Акюрейри

  • Акюрейри
    •

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: «Силькеборг» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Дании.

    Команда заняла седьмую позицию в группе выбывания национального первенства, что и позволило ей сыграть в стыковых поединках за выход в Лигу конференций, в которых она одолела «Раннерс».

    Силькеборг — Акюрейри: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.127.6016.00Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша датской Суперлиги клуб на выезде потерпел поражение от «Брондбю» (0:3).

    Ранее в поединке, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда также на чужом поле был слабее немецкого «Санкт-Паули» (1:4).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Силькеборг» четыре раза проиграл при одной победе.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных поединках нового сезона.

    «Акюрейри»

    Турнирное положение: «Акюрейри» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в этапе исландского первенства за выход в данный еврокубок.

    Команда заняла восьмую строчку в регулярном чемпионате прошлого сезона, после чего финишировала на первом месте в группе выбывания, которое и вывело её в квалификацию Лиги конференций.

  • Трансферный дайджест. 15 — 22 июля
  • Хаби Алонсо мечтает о Родри, Ляпорта ждут дома, «Ман Сити» вспомнил что есть свой Траффорд
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура текущей кампании чемпионата Исландии клуб на своем поле одержал победу над «Акранесом» (2:0).

    Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 15-м туре исландского первенства разгромно проиграли «Хабнарфьордюру» с результатом 0:5.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Акюрейри» четыре раза проиграл при двух победах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Асгер Сигургейрссон и Халлгримур Стейнгримссон — лучшие бомбардиры команды в первенстве Исландии текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Силькеборга» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды

    • в шести из 10-ти последних матчей «Акюрейри» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Силькеборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.50, победа «Акюрейри» — в 19.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.90.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Силькеборга».

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Силькеборг — Акюрейри?

    Матч Силькеборг — Акюрейри состоится 23 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Силькеборг — Акюрейри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Силькеборг — Акюрейри?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Силькеборг — Акюрейри?

    Коэффициенты букмекеров: «Силькеборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.50, победа «Акюрейри» — в 19.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Носкова — Гасанова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч КуПС — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кесслер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Накашима — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гоффен — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  4.02
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вальтерт — Булгару
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Нимайер — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Линкольн — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ноа — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Слован — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Свайда — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Монфис — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Силькеборг — Акюрейри: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.07.202520:00. Состоится ли сенсационная неудача датчан?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры