Силькеборг — Акюрейри: прогноз на футбол и ставка за 2.00

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Силькеборг» и «Акюрейри». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Акюрейри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Силькеборг»

Турнирное положение: «Силькеборг» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Дании.

Команда заняла седьмую позицию в группе выбывания национального первенства, что и позволило ей сыграть в стыковых поединках за выход в Лигу конференций, в которых она одолела «Раннерс».

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Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша датской Суперлиги клуб на выезде потерпел поражение от «Брондбю» (0:3).

Ранее в поединке, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда также на чужом поле был слабее немецкого «Санкт-Паули» (1:4).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Силькеборг» четыре раза проиграл при одной победе.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных поединках нового сезона.

«Акюрейри»

Турнирное положение: «Акюрейри» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в этапе исландского первенства за выход в данный еврокубок.

Команда заняла восьмую строчку в регулярном чемпионате прошлого сезона, после чего финишировала на первом месте в группе выбывания, которое и вывело её в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура текущей кампании чемпионата Исландии клуб на своем поле одержал победу над «Акранесом» (2:0).

Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 15-м туре исландского первенства разгромно проиграли «Хабнарфьордюру» с результатом 0:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Акюрейри» четыре раза проиграл при двух победах.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Асгер Сигургейрссон и Халлгримур Стейнгримссон — лучшие бомбардиры команды в первенстве Исландии текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Силькеборга» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды

в шести из 10-ти последних матчей «Акюрейри» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Силькеборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.50, победа «Акюрейри» — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Силькеборга».

Ставка: обе команды забьют за 2.30