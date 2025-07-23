Галатасарай — Кальяри: прогноз на футбол и ставка за 2.10

23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Галатасарай» и «Кальяри». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» продуктивно провели минувший сезон. Команда уверенно стала чемпионом Турции.

При этом «Галатасарай» летом провел два контрольных поединка. Причем в обоих команда добыла победы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Львы» переиграли «Адмиру» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Умраниеспору» (5:2). Да и поединок с «Башакшехиром» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Галатасарай» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже почти 4 месяца.

Причем «Галатасарай» победил в 13 своих последних поединках. Вот только избежать потери некоторых лидеров в межсезонье вряд ли удастся.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и забивать в составе турок уж точно есть кому.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы Серии A.

Причем «Кальяри» лишь на 5 очков опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Сардинцы переиграли «Оспиталетто» (3:1).

До того команда была бита «Наполи» (0:2). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Венецией» (3:0).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сардинцы явно не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает немногим реже 2 мячей за матч.

При этом «Кальяри» нынче крайне нестабилен. Команда чередует редкие яркие поединки с откровенно блеклыми.

Команда нынешним летом провела лишь один спарринг. Вот только победа над столь скромным оппонентом вряд ли показательна.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается дать бой чемпиону Турции.

Статистика для ставок

Сардинцы в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

«Галатасарай» победил в 13 своих последних матчах

«Львы» не проигрывают уже почти 4 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.96, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.50.

Прогноз: «Львы» выглядят на голову сильнее соперника, и явно сразу будут активны в атаке.

«Галатасарай» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34