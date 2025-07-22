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    Линкольн — Црвена Звезда: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

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    Мирко Иванич
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Линкольн» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Линкольн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линкольн 19:00 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
    •

    «Линкольн»

    Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.

    Команда в первом раунде отбора главного еврокубка по сумме двух поединков смогла сломить сопротивление представителя Фарерских островов — «Викингур».

    Линкольн — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, клуб на своем поле обыграл все тот же «Викингур» (1:0).

    Ранее в первом поединке против все того же чемпиона Фарерских островов коллектив на этот раз в чужих стенах одержал победу с результатом 3:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Линкольн» неизменно выигрывал.

    Это вроде бы обещает хозяевам хорошие на победу, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явные перевес соперника в классе.

    Бернардо Лопес и Тиджей Де Барр — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сербии.

    Команда выиграла золотые медали с 100 очками, на целых 27 баллов опередив своего ближайшего преследователя и извечного конкурента «Партизан».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша национального первенства клуб на своем поле разгромил «Явор» Иваница (4:0).

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив не сумел выиграть, довольствовавшись ничьей в чужих стенах против венгерского «Пушкаш Академи» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Црвена Звезда» выиграла три раза при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на свое поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником.

    Мирко Иванич — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше чемпионата Сербии с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти последних матчах «Линкольн» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.60, победа «Линкольна» — в 16.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: гости на голову превосходят их нынешнего соперника. При этом в первом и пока что единственном матче нового сезона они забили и не пропустили.

    С учетом данных раскладов, хозяева вряд ли смогут даже забить в ворота грозного оппонента.

    Ставка: забьёт только «Црвена Звезда» за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линкольн — Црвена Звезда?

    Матч Линкольн — Црвена Звезда состоится 22 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линкольн — Црвена Звезда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Забьет только «Црвена Звезда».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линкольн — Црвена Звезда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Забьет только «Црвена Звезда»» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линкольн — Црвена Звезда?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линкольн — Црвена Звезда?

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.60, победа «Линкольна» — в 16.00.

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