КуПС — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.00

Финский КуПС на своей арене примет «Кайрат» из Казахстана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

КуПС

Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС занимает 3 место с 31 набранным очком.

Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.

Что касается чемпионата, то в 17 туре внутреннего первенства КуПС сыграл вничью с клубом ВПС (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: КуПС не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью в трёх встречах.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» в чемпионате Казахстана занимает 2 место с 37 набранными очками.

Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее чемпиона Словении — «Олимпии», выиграв дома у словенцев (2:0), а в гостях сыграв вничью (1:1).

В 17 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: 8 матчей «Кайрат» не проигрывает своим соперникам в Лиге чемпионов и чемпионате Казахстана: 5 побед и 3 ничьих.

Статистика для ставок

Чемпион Финляндии КуПС в первом раунде ЛЧ выиграл у «Милсами» (1:0 — суммарный счёт)

Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЧ выиграл у «Олимпии» (3:1 — суммарный счёт)

КуПС и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Кайрата» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.60.

Прогноз: Обе команды играют надёжно в обороне, это показывают игры в Лиге чемпионов и чемпионатах Финляндии и Казахстана. Есть вероятность, что футболисты КуПСа и «Кайрата» сыграют в низовой футбол.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: КуПС и «Кайрат» давно не проигрывают своим соперникам, так что можно сориентироваться по последним играм лучших команд Финляндии и Казахстана и рискнуть в пользу ничьи.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.05.