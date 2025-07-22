КуПС — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.00

КуПС
Кайрат
КуПС
Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС занимает 3 место с 31 набранным очком.
Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.
КуПС — Кайрат: коэффициенты букмекеров
Что касается чемпионата, то в 17 туре внутреннего первенства КуПС сыграл вничью с клубом ВПС (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: КуПС не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью в трёх встречах.
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» в чемпионате Казахстана занимает 2 место с 37 набранными очками.
Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее чемпиона Словении — «Олимпии», выиграв дома у словенцев (2:0), а в гостях сыграв вничью (1:1).
В 17 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: 8 матчей «Кайрат» не проигрывает своим соперникам в Лиге чемпионов и чемпионате Казахстана: 5 побед и 3 ничьих.
Статистика для ставок
- Чемпион Финляндии КуПС в первом раунде ЛЧ выиграл у «Милсами» (1:0 — суммарный счёт)
- Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЧ выиграл у «Олимпии» (3:1 — суммарный счёт)
- КуПС и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Кайрата» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: Обе команды играют надёжно в обороне, это показывают игры в Лиге чемпионов и чемпионатах Финляндии и Казахстана. Есть вероятность, что футболисты КуПСа и «Кайрата» сыграют в низовой футбол.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.
Прогноз: КуПС и «Кайрат» давно не проигрывают своим соперникам, так что можно сориентироваться по последним играм лучших команд Финляндии и Казахстана и рискнуть в пользу ничьи.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.05.