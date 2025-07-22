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    Чемпионы Финляндии и Казахстана сыграют по низам?

    КуПС — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.00

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    «Кайрат» после победы над «Олимпией» в Лиге чемпионов
    Финский КуПС на своей арене примет «Кайрат» из Казахстана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    КуПС

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    •  КуПС 18:00 Кайрат

    Кайрат

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    КуПС

    Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС занимает 3 место с 31 набранным очком.

    Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.

    КуПС — Кайрат: коэффициенты букмекеров

    Что касается чемпионата, то в 17 туре внутреннего первенства КуПС сыграл вничью с клубом ВПС (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: КуПС не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью в трёх встречах.

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: «Кайрат» в чемпионате Казахстана занимает 2 место с 37 набранными очками.

    Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее чемпиона Словении — «Олимпии», выиграв дома у словенцев (2:0), а в гостях сыграв вничью (1:1).

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    • В 17 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: 8 матчей «Кайрат» не проигрывает своим соперникам в Лиге чемпионов и чемпионате Казахстана: 5 побед и 3 ничьих.

    Статистика для ставок

    • Чемпион Финляндии КуПС в первом раунде ЛЧ выиграл у «Милсами» (1:0 — суммарный счёт)

    • Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЧ выиграл у «Олимпии» (3:1 — суммарный счёт)

    • КуПС и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Кайрата» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Обе команды играют надёжно в обороне, это показывают игры в Лиге чемпионов и чемпионатах Финляндии и Казахстана. Есть вероятность, что футболисты КуПСа и «Кайрата» сыграют в низовой футбол.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: КуПС и «Кайрат» давно не проигрывают своим соперникам, так что можно сориентироваться по последним играм лучших команд Финляндии и Казахстана и рискнуть в пользу ничьи.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом  3.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КуПС — Кайрат?

    Матч КуПС — Кайрат состоится 22 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч КуПС — Кайрат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КуПС — Кайрат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КуПС — Кайрат?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КуПС — Кайрат?

    Коэффициенты букмекеров: : КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Кайрата» — в 2.90.

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