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    Жетысу — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Ордабасы»
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    «Жетысу»
    20 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 20 Июля 2025 года

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 18:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

    Команда занимает 10-ю позицию в таблице с отрывом лишь в два очка от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 10 пунктов от нынешнего соперника.

    Жетысу — Ордабасы: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле проиграл «Женису» (1:3).

    Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, в домашних стенах потерпев поражение от «Астаны» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу Казахстана, «Жетысу» три раза проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство их соперника в классе.

    Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 23-мя очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на 11 баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 10 пунктов опережает своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1-м раунде квалификации Лиги конференций, клуб дома сыграл вничью с «Торпедо» Кутаиси (1:1) и прекратил выступления в турнире.

    Перед этим в матче 16-го тура чемпионата Казахстана коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Астаной» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, тем более на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Эвертон — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Жетысу» не проиграл

    • в восьми из девяти последних матчей «Жетысу» забивали обе команды

    • в пяти из девяти последних матчей «Ордабасы» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.30, победа «Жетысу» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Жетысу».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жетысу — Ордабасы?

    Матч Жетысу — Ордабасы состоится 20 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Жетысу — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жетысу — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жетысу — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жетысу — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.30, победа «Жетысу» — в 3.85.

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