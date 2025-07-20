Жетысу — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

20 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает 10-ю позицию в таблице с отрывом лишь в два очка от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 10 пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле проиграл «Женису» (1:3).

Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, в домашних стенах потерпев поражение от «Астаны» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу Казахстана, «Жетысу» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство их соперника в классе.

Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 23-мя очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на 11 баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 10 пунктов опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1-м раунде квалификации Лиги конференций, клуб дома сыграл вничью с «Торпедо» Кутаиси (1:1) и прекратил выступления в турнире.

Перед этим в матче 16-го тура чемпионата Казахстана коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Астаной» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, тем более на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Эвертон — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Жетысу» не проиграл

в восьми из девяти последних матчей «Жетысу» забивали обе команды

в пяти из девяти последних матчей «Ордабасы» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.30, победа «Жетысу» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Жетысу».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30