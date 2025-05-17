Марсель — Ренн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

Марсель
Ренн
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы провели вполне приличный сезон. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Марсель» на один пункт опережает монегасков. А вот забила команда 70 мячей в ворота соперников.
Марсель — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Марсельцы переиграли «Гавр» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Лиллем» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям одолела «Брест» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы намерены сохранить за собой вторую строчку. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Матчи с «Ренном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы постараются завершить уверенной победой.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» набрал всего 41 очко в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Бретонцы переиграли «Ниццу» (2:0).
До того команда была бита «Тулузой» (1:2). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненным поражением (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Кристофер Ву — дисквалифицирован.
Состояние команды: Бретонцы уже банально доигрывают чемпионат. Плюс команда многовато пропускает в свои ворота.
При этом «Ренн» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 49 мячей в 33 матчах Лиги 1.
В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата она точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс бретонцы постараются финишировать в десятке.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- Марсельцы не проигрывают 4 матча кряду
- «Ренн» в двух последних очных поединках уступил «Марселю»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 2.15Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 2.40Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Марсельцы сражаются за итоговое второе место, и уж точно будут сразу активны в атаке.
«Марсель» явно сильнее соперника, к тому же «Ренн» уже фактически потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63