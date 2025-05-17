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    Марсельцы начнут без раскачки

    Марсель — Ренн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ренн»
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    «Марсель»
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы провели вполне приличный сезон. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Марсель» на один пункт опережает монегасков. А вот забила команда 70 мячей в ворота соперников.

    Марсель — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Марсельцы переиграли «Гавр» (3:1).

    До того команда подписала мировую с «Лиллем» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям одолела «Брест» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы намерены сохранить за собой вторую строчку. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Матчи с «Ренном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы постараются завершить уверенной победой.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ренн» набрал всего 41 очко в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Бретонцы переиграли «Ниццу» (2:0).

    До того команда была бита «Тулузой» (1:2). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненным поражением (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Кристофер Ву — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Бретонцы уже банально доигрывают чемпионат. Плюс команда многовато пропускает в свои ворота.

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    При этом «Ренн» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 49 мячей в 33 матчах Лиги 1.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата она точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс бретонцы постараются финишировать в десятке.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Марсельцы не проигрывают 4 матча кряду

    • «Ренн» в двух последних очных поединках уступил «Марселю»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Марсельцы сражаются за итоговое второе место, и уж точно будут сразу активны в атаке.

    «Марсель» явно сильнее соперника, к тому же «Ренн» уже фактически потерял турнирную мотивацию.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марсель — Ренн?

    Матч Марсель — Ренн состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марсель — Ренн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марсель — Ренн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марсель — Ренн?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марсель — Ренн?

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Марсель — Ренн: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Марсельцы начнут без раскачки
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