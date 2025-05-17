Марсель — Ренн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы провели вполне приличный сезон. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Марсель» на один пункт опережает монегасков. А вот забила команда 70 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Марсельцы переиграли «Гавр» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Лиллем» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям одолела «Брест» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Марсельцы намерены сохранить за собой вторую строчку. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Матчи с «Ренном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы постараются завершить уверенной победой.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» набрал всего 41 очко в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Бретонцы переиграли «Ниццу» (2:0).

До того команда была бита «Тулузой» (1:2). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненным поражением (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Кристофер Ву — дисквалифицирован.

Состояние команды: Бретонцы уже банально доигрывают чемпионат. Плюс команда многовато пропускает в свои ворота.

При этом «Ренн» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 49 мячей в 33 матчах Лиги 1.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата она точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс бретонцы постараются финишировать в десятке.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Марсельцы не проигрывают 4 матча кряду

«Ренн» в двух последних очных поединках уступил «Марселю»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Марсельцы сражаются за итоговое второе место, и уж точно будут сразу активны в атаке.

«Марсель» явно сильнее соперника, к тому же «Ренн» уже фактически потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63