Майнц — Байер Л. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Германии 17 мая 2025 года

Майнц
Байер
«Майнц»
Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Майнц» занимает шестое место с 51 очком в таблице Бундеслиги.
Последние матчи: в 33-м туре дружина Бо Хенриксена легко разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата «Бохумом» (4:1), отправив тех во Вторую Бундеслигу. Голы за «карнавальщиков» в этой игре забивали Амири, Мвене, Буркардт и Небель.
Майнц — Байер: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья на своем поле с «Айнтрахтом» (1:1) и разгромное поражение в гостях от «Баварии» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Йенц (з), Кор (п), под вопросом выход Центнера (в).
Состояние команды: нынешний сезон для «Майнца» складывается очень удачно, команда всерьез претендует на попадание в еврокубки на следующий сезон, а победа автоматически гарантирует клубу участие в Лиге конференций на следующий сезон.
Очень мощный сезон провел капитан и главный бомбардир Йонатан Буркардт, наконец избавившийся от своих многочисленных болячек. Другим фактором успеха «Майнца» стала игра 22-летнего полузащитника Пауля Небеля, который сейчас имеет статистику в 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Ну и, конечно, работа датчанина Хенриксена на посту главного тренера.
«Байер» Л
Турнирное положение: команда Хаби Алонсо заняла второе место в таблице Бундеслиги с 68 очками.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Последние матчи: матч против дортмундской «Боруссии» (2:4) сложился не очень удачно и закономерно закончился поражением. Соперник был намного мотивированней и по делу взял три очка, полностью контролируя ход матча. Голы за «Байер» забивали Фримпонг и Хофманн.
До этого была ничья в гостях с «Фрайбургом» (2:2) и победа над «Аугсбургом» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Белосьян (з), Эрмосо (з), Террье (п).
Состояние команды: концовку сезона «Байер» немного смазал, сыграв несколько неудачных матчей и позволив «Баварии» за несколько туров до конца чемпионата стать чемпионом страны. Леверкузенцы же давно поняли, что ниже второго места не опустятся и закономерно потеряли мотивацию.
Известно, что команда покидает главный тренер Хаби Алонсо, также уйдет несколько лидеров по окончании сезона — Та, скорее всего Вирц и Инкапье. В общем, «Байер» ждет перезагрузка в новом чемпионате, и пока туманные перспективы.
Статистика для ставок
- В первом круге «Байер» выиграл со счетом 1:0
- В прошлом сезоне также обе игры остались за «фармацевтами» (3:0, 2:1)
- В позапрошлом сезоне «Майнц» уступил дома (0:3), но взял реванш в гостях (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майнца» дают 2,20, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,16.
- 2.15Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 2.40Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: хозяева будут более мотивированными в этом матче и должны постараться добыть победу. За такой коэффициент надо пробовать такой вариант. Многие игроки «Байера» уже в отпуске, а Хаби Алонсо мыслями уже в Мадриде.
Основная ставка: победа «Майнца» за 2,20.
Прогноз: «Байер» любит яркие и безбашенные матчи и, возможно, это тот случай, когда команда захочет устроить праздник для своих и чужих болельщиков. «Майнц» тоже способен ввязаться в голевую перестрелку, он это умеет.
Дополнительная ставка: тотал больше 4 за 2,90.