Майнц — Байер Л. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Германии 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Майнц» и «Байер» Л. Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Байер» Л, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Майнц» занимает шестое место с 51 очком в таблице Бундеслиги.

Последние матчи: в 33-м туре дружина Бо Хенриксена легко разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата «Бохумом» (4:1), отправив тех во Вторую Бундеслигу. Голы за «карнавальщиков» в этой игре забивали Амири, Мвене, Буркардт и Небель.

Ранее была ничья на своем поле с «Айнтрахтом» (1:1) и разгромное поражение в гостях от «Баварии» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Йенц (з), Кор (п), под вопросом выход Центнера (в).

Состояние команды: нынешний сезон для «Майнца» складывается очень удачно, команда всерьез претендует на попадание в еврокубки на следующий сезон, а победа автоматически гарантирует клубу участие в Лиге конференций на следующий сезон.

Очень мощный сезон провел капитан и главный бомбардир Йонатан Буркардт, наконец избавившийся от своих многочисленных болячек. Другим фактором успеха «Майнца» стала игра 22-летнего полузащитника Пауля Небеля, который сейчас имеет статистику в 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Ну и, конечно, работа датчанина Хенриксена на посту главного тренера.

«Байер» Л

Турнирное положение: команда Хаби Алонсо заняла второе место в таблице Бундеслиги с 68 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: матч против дортмундской «Боруссии» (2:4) сложился не очень удачно и закономерно закончился поражением. Соперник был намного мотивированней и по делу взял три очка, полностью контролируя ход матча. Голы за «Байер» забивали Фримпонг и Хофманн.

До этого была ничья в гостях с «Фрайбургом» (2:2) и победа над «Аугсбургом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Белосьян (з), Эрмосо (з), Террье (п).

Состояние команды: концовку сезона «Байер» немного смазал, сыграв несколько неудачных матчей и позволив «Баварии» за несколько туров до конца чемпионата стать чемпионом страны. Леверкузенцы же давно поняли, что ниже второго места не опустятся и закономерно потеряли мотивацию.

Известно, что команда покидает главный тренер Хаби Алонсо, также уйдет несколько лидеров по окончании сезона — Та, скорее всего Вирц и Инкапье. В общем, «Байер» ждет перезагрузка в новом чемпионате, и пока туманные перспективы.

Статистика для ставок

В первом круге «Байер» выиграл со счетом 1:0

В прошлом сезоне также обе игры остались за «фармацевтами» (3:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Майнц» уступил дома (0:3), но взял реванш в гостях (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майнца» дают 2,20, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: хозяева будут более мотивированными в этом матче и должны постараться добыть победу. За такой коэффициент надо пробовать такой вариант. Многие игроки «Байера» уже в отпуске, а Хаби Алонсо мыслями уже в Мадриде.

Основная ставка: победа «Майнца» за 2,20.

Прогноз: «Байер» любит яркие и безбашенные матчи и, возможно, это тот случай, когда команда захочет устроить праздник для своих и чужих болельщиков. «Майнц» тоже способен ввязаться в голевую перестрелку, он это умеет.

Дополнительная ставка: тотал больше 4 за 2,90.