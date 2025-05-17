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    Для «Майнца» это будет матч жизни

    Майнц — Байер Л. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Германии 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Байер» Л
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    Пауль Небель — открытие сезона в Бундеслиге
    17 мая в 34-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Майнц» и «Байер» Л. Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Байер» Л, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Майнц» занимает шестое место с 51 очком в таблице Бундеслиги.

    Последние матчи: в 33-м туре дружина Бо Хенриксена легко разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата «Бохумом» (4:1), отправив тех во Вторую Бундеслигу. Голы за «карнавальщиков» в этой игре забивали Амири, Мвене, Буркардт и Небель.

    Майнц — Байер: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья на своем поле с «Айнтрахтом» (1:1) и разгромное поражение в гостях от «Баварии» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Йенц (з), Кор (п), под вопросом выход Центнера (в).

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    • Состояние команды: нынешний сезон для «Майнца» складывается очень удачно, команда всерьез претендует на попадание в еврокубки на следующий сезон, а победа автоматически гарантирует клубу участие в Лиге конференций на следующий сезон.

    Очень мощный сезон провел капитан и главный бомбардир Йонатан Буркардт, наконец избавившийся от своих многочисленных болячек. Другим фактором успеха «Майнца» стала игра 22-летнего полузащитника Пауля Небеля, который сейчас имеет статистику в 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Ну и, конечно, работа датчанина Хенриксена на посту главного тренера.

    «Байер» Л

    Турнирное положение: команда Хаби Алонсо заняла второе место в таблице Бундеслиги с 68 очками.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: матч против дортмундской «Боруссии» (2:4) сложился не очень удачно и закономерно закончился поражением. Соперник был намного мотивированней и по делу взял три очка, полностью контролируя ход матча. Голы за «Байер» забивали Фримпонг и Хофманн.

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    До этого была ничья в гостях с «Фрайбургом» (2:2) и победа над «Аугсбургом» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Белосьян (з), Эрмосо (з), Террье (п).

    Состояние команды: концовку сезона «Байер» немного смазал, сыграв несколько неудачных матчей и позволив «Баварии» за несколько туров до конца чемпионата стать чемпионом страны. Леверкузенцы же давно поняли, что ниже второго места не опустятся и закономерно потеряли мотивацию.

    Известно, что команда покидает главный тренер Хаби Алонсо, также уйдет несколько лидеров по окончании сезона — Та, скорее всего Вирц и Инкапье. В общем, «Байер» ждет перезагрузка в новом чемпионате, и пока туманные перспективы.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Байер» выиграл со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне также обе игры остались за «фармацевтами» (3:0, 2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Майнц» уступил дома (0:3), но взял реванш в гостях (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майнца» дают 2,20, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,16.

    Прогноз: хозяева будут более мотивированными в этом матче и должны постараться добыть победу. За такой коэффициент надо пробовать такой вариант. Многие игроки «Байера» уже в отпуске, а Хаби Алонсо мыслями уже в Мадриде.

    Основная ставка: победа «Майнца» за 2,20.

    Прогноз: «Байер» любит яркие и безбашенные матчи и, возможно, это тот случай, когда команда захочет устроить праздник для своих и чужих болельщиков. «Майнц» тоже способен ввязаться в голевую перестрелку, он это умеет.

    Дополнительная ставка: тотал больше 4 за 2,90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Майнц — Байер Л?

    Матч Майнц — Байер Л состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Майнц — Байер Л?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Майнц» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Майнц — Байер Л?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Майнц» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Майнц — Байер Л?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Майнц — Байер Л?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Майнца» дают 2,20, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

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    Майнц — Байер Л: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. Для «Майнца» это будет матч жизни
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