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    «Нефтехимик» не оставит шансов тюменцам

    Тюмень — Нефтехимик. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

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    «Нефтехимик»
    27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Апреля 2025 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 15:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в первом дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Тюмень» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 29 матчах первенства.

    Тюмень — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тюменцы уступили «Ротору» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Шиннику» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Уфу» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тюмень» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Тюменцы имеют проблемы с реализацией. Забила команда всего 24 мяча в 29 матчах первенства.

    Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила нижнекамцам с одинаковым счетом 0:3.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы уже фактически обезопасил себя от вылета. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» на 11 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Нижнекамцы подписали мировую с КАМАЗом (0:0).

    До того команда была бита «Уралом» (2:3). А вот поединок с «Чайкой» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижнекамцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда Кирилла Новикова настреляла 28 мячей в 29 матчах.

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    При этом «Нефтехимик» весной выглядит бледновато. Зато нижнекамцы потенциально способны подняться на несколько позиций вверх.

    Нижнекамцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Команде Новикова отчетливо недостает пресловутой стабильности.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Нижнекамцы воспользуются проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы в среднем пропускают фактически гол за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Нефтехимик» в 2 последних очных поединках обыграл «Тюмень»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.64 и 1.46.

    Прогноз: Нижнекамцы выглядят монолитнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.

    Тюменцы всеми силами бьются за выживание, однако имеют серьезные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.64

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тюмень — Нефтехимик?

    Матч Тюмень — Нефтехимик состоится 27 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тюмень — Нефтехимик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тюмень — Нефтехимик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тюмень — Нефтехимик?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тюмень — Нефтехимик?

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Тюмень — Нефтехимик: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 27.04.202515:00. «Нефтехимик» не оставит шансов тюменцам
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