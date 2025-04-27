Тюмень — Нефтехимик. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в первом дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Тюмень» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 29 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тюменцы уступили «Ротору» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Шиннику» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Уфу» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тюмень» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Тюменцы имеют проблемы с реализацией. Забила команда всего 24 мяча в 29 матчах первенства.

Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила нижнекамцам с одинаковым счетом 0:3.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы уже фактически обезопасил себя от вылета. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нефтехимик» на 11 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Нижнекамцы подписали мировую с КАМАЗом (0:0).

До того команда была бита «Уралом» (2:3). А вот поединок с «Чайкой» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижнекамцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда Кирилла Новикова настреляла 28 мячей в 29 матчах.

При этом «Нефтехимик» весной выглядит бледновато. Зато нижнекамцы потенциально способны подняться на несколько позиций вверх.

Нижнекамцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Команде Новикова отчетливо недостает пресловутой стабильности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Нижнекамцы воспользуются проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Нижнекамцы в среднем пропускают фактически гол за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Нефтехимик» в 2 последних очных поединках обыграл «Тюмень»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.64 и 1.46.

Прогноз: Нижнекамцы выглядят монолитнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.

Тюменцы всеми силами бьются за выживание, однако имеют серьезные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.64