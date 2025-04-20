20 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Байер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Санкт-Паули» на 7 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» одолели «Хольштайн» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Боруссией» М (1:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Баварии» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» в последнее время несколько прибавили. Команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Санкт-Паули» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только леверкузенцев команда не может обыграть почти 18 лет.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» гонятся за «Баварией». Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. При этом забила команда 63 мяча в 29 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Фармацевты» не смогли одолеть «Унион» (0:0).

До того команда минимально одолела «Хайденхайм». А вот поединок с «Арминией» завершился сенсационной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

Состояние команды: «Фармацевтам» уже нельзя терять очки. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Байер» явно не допустит недооценки одного из аутсайдеров. Команда Хаби Алонсо в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

К слову, команда не пропускает уже 2 матча кряду. Зато в кадровом плане у «фармацевтов» весьма позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Фармацевты» не собираются терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

«Фармацевты» не пропустили в 2 своих последних поединках

«Байер» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Пираты» забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: «Байер» сражается за Серебряную салатницу, и наверняка начнет встречу максимально активно.

«Фармацевты» уже фактически лишились права на осечку, да и «пираты» слабоваты в плане реализации.

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05