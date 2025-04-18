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    Хорезм — Бунёдкор. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Хорезм» — «Бунёдкор»
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    «Бунёдкор»
    18 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Бунёдкор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хорезм» — «Бунёдкор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 19 Апреля 2025 года

    Xorazm

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Xorazm 17:00 Бунёдкор

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
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    «Хорезм»

    Турнирное положение: «Хорезм» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хорезм» в 4 стартовых матчах добыл 6 зачетных баллов. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» был бит АГМК (0:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Бухаре» (1:4). А вот поединок с «Сурханом» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хорезм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хорезм» явно не устраивает текущее положение дел. Потенциально команда способна побороться за топ-5.

    Матчи с «Бунёдкором» для команды исторически складываются неудачно. «Хорезм» уступил во всех 4 очных поединках.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена прервать свой двухматчевый безвыигрышный сериал.

    «Бунёдкор»

    Турнирное положение: «Бунёдкор» выдал весьма яркий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бунёдкор» в 5 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела не столь продуктивно. Дома она не смогла переиграть «Кызылкум» (0:0).

    До того команда уверенно одолела «Бухару» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла колючий «Сурхан» (3:1).

    При этом «Бунёдкор» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бунёдкор» относительно преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды нечасто совершает результативные ошибки.

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    При этом «Бунёдкор» нынче находится на заметном подъеме. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

    Главной ценностью команды являются достаточно надежные тылы. При этом потенциально она явно способна побороться за чемпионский титул.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Бунёдкор» не намерен терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • «Бунёдкор» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Бунёдкор» во всех 4 очных поединках обыгрывал «Хорезм»

    • «Хорезм» уступил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

    Прогноз: «Бунёдкор» нынче выглядит явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева весьма нестабильны, плюс уступили «Бунёдкору» во всех четырех очных поединках.

    Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Хорезм — Бунёдкор?

    Матч Хорезм — Бунёдкор состоится 18 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Хорезм — Бунёдкор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Хорезм — Бунёдкор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорезм — Бунёдкор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Хорезм — Бунёдкор?

    Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.

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    Хорезм — Бунёдкор: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 18.04.202516:00. Сумеет ли «Бунёдкор» взять три очка?
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