18 апреля в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание в тройку. На данный момент она занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Кадисия» на 5 зачетных баллов отстает от 3 позиции. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аль-Фейхой» завершилась коллизией (1:2).

До того команда подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (1:1). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Раедом» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аль-Кадисия» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Кадисия» не столь результативно атакует. Команда настреляла 39 мячей в 27 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Кадисия» победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках команда обыграла «Аль-Наср».

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она переиграла «Аль-Рияд» (2:1).

До того команда сумела обыграть «Аль-Хиляль» (3:1). Плюс поединок с «Аль-Холудом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

При этом «Аль-Наср» победил в 4 своих последних матчах. Да и опытнейший Криштиану Роналду наколотил уже 23 мяча в чемпионате.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Продуктивный сезон выдает Садио Мане, на счету которого 7 результативных выстрелов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Роналду и компания явно не собираются сбавлять обороты.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» победил в 4 своих последних поединках

«Аль-Кадисия» в 2 последних очных встречах переиграла «Аль-Наср»

«Аль-Кадисия» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости в разы сильнее оппонента, и явно намерены продолжить свой победный путь.

«Аль-Наср» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55