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    Команда Роналду снова победит?!

    Аль-Кадисия — Аль-Наср: ставки и прогноз на чемпионат Саудовской Аравии 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    18 апреля в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 18 Апреля 2025 года

    Аль-Кадисия

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Аль-Кадисия 21:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
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    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание в тройку. На данный момент она занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Кадисия» на 5 зачетных баллов отстает от 3 позиции. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аль-Фейхой» завершилась коллизией (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (1:1). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Раедом» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аль-Кадисия» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Кадисия» не столь результативно атакует. Команда настреляла 39 мячей в 27 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Кадисия» победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках команда обыграла «Аль-Наср».

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она переиграла «Аль-Рияд» (2:1).

    До того команда сумела обыграть «Аль-Хиляль» (3:1). Плюс поединок с «Аль-Холудом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

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    При этом «Аль-Наср» победил в 4 своих последних матчах. Да и опытнейший Криштиану Роналду наколотил уже 23 мяча в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Продуктивный сезон выдает Садио Мане, на счету которого 7 результативных выстрелов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Роналду и компания явно не собираются сбавлять обороты.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» победил в 4 своих последних поединках

    • «Аль-Кадисия» в 2 последних очных встречах переиграла «Аль-Наср»

    • «Аль-Кадисия» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости в разы сильнее оппонента, и явно намерены продолжить свой победный путь.

    «Аль-Наср» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Аль-Кадисия — Аль-Наср?

    Матч Аль-Кадисия — Аль-Наср состоится 18 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Аль-Кадисия — Аль-Наср?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Аль-Кадисия — Аль-Наср?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Кадисия — Аль-Наср?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Кадисия — Аль-Наср?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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    Аль-Кадисия — Аль-Наср: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.04.202521:00. Команда Роналду снова победит?!
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