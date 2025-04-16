Реал Мадрид
Арсенал Лондон
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила «Арсеналу» (0:3).
При этом «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 позиции. Да и пропускают «сливочные» в среднем гол за матч.
Реал Мадрид — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поражение от «канониров» вышло оглушительным.
До того команда уступила «Валенсии» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился боевым паритетом (4:4).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Мадридцы не побеждают 3 матча кряду. Да и над Карло Анчелотти реально подвис Дамоклов меч увольнения.
Поединки с лондонцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид уступил 3 раза при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти будут активно атаковать. Да и ничего другого «сливочным» банально не остается.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Полуфинал уже совсем близок.
Причем «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили «канониры» 57 мячей в 32 матчах АПЛ.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Канониры» не смогли переиграть «Брентфорд» (1:1).
А вот до того команда сумела одолеть «Реал» Мадрид (3:0). Зато чуть раньше «пушкари» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда имеет преимущество в три мяча над «Реалом».
При этом «Арсенал» не проигрывает уже полтора месяца. Да и мадридцам команда не проигрывала еще ни разу в истории.
Весьма яркий сезон выдает Деклан Райс. На его счету дубль в первом поединке с мадридцами, да и вообще, он отличился уже 4 голами в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом лондонцы постараются найти свой шанс в контригре.
Статистика для ставок
- Мадридцы еще ни разу не обыгрывали «Арсенал»
- «Канониры» не проигрывают уже полтора месяца
- В первом поединке победу одержал «Арсенал» (3:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 1.95Реал — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Мадридцам некуда отступать, так что стоит ожидать от них сверхактивности в атаке.
Команда Анчелотти относительно преуспевает в плане реализации, и явно постарается отыграть гандикап в три мяча.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -3.5 за 9.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 8.00
Не пропустите
Базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Арсенал» с коэффициентом для ставки 1.95.
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