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    И будет мстя «сливочных» страшна?!

    Реал Мадрид — Арсенал: ставка (к. 9.30) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Арсенал»
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    Килиан Мбаппе
    16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 16 Апреля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Мадридцы рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила «Арсеналу» (0:3).

    При этом «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 позиции. Да и пропускают «сливочные» в среднем гол за матч.

    Реал Мадрид — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поражение от «канониров» вышло оглушительным.

    До того команда уступила «Валенсии» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился боевым паритетом (4:4).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Мадридцы не побеждают 3 матча кряду. Да и над Карло Анчелотти реально подвис Дамоклов меч увольнения.

    Поединки с лондонцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид уступил 3 раза при 2 ничьих.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти будут активно атаковать. Да и ничего другого «сливочным» банально не остается.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Полуфинал уже совсем близок.

    Причем «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили «канониры» 57 мячей в 32 матчах АПЛ.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Канониры» не смогли переиграть «Брентфорд» (1:1).

    А вот до того команда сумела одолеть «Реал» Мадрид (3:0). Зато чуть раньше «пушкари» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда имеет преимущество в три мяча над «Реалом».

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    При этом «Арсенал» не проигрывает уже полтора месяца. Да и мадридцам команда не проигрывала еще ни разу в истории.

    Весьма яркий сезон выдает Деклан Райс. На его счету дубль в первом поединке с мадридцами, да и вообще, он отличился уже 4 голами в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом лондонцы постараются найти свой шанс в контригре.

    Статистика для ставок

    • Мадридцы еще ни разу не обыгрывали «Арсенал»

    • «Канониры» не проигрывают уже полтора месяца

    • В первом поединке победу одержал «Арсенал» (3:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Мадридцам некуда отступать, так что стоит ожидать от них сверхактивности в атаке.

    Команда Анчелотти относительно преуспевает в плане реализации, и явно постарается отыграть гандикап в три мяча.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -3.5 за 9.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 8.00

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Арсенал» с коэффициентом для ставки 1.95.

    Прямая трансляция

    Онлайн трансляцию матча смотрите на LiveCup.Run.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Реал Мадрид — Арсенал?

    Матч Реал Мадрид — Арсенал состоится 16 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Реал Мадрид — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Реала» Мадрид -3.5.

    Какую сделать ставку на матч Реал Мадрид — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Реала» Мадрид -3.5» с коэффициентом у букмекеров 9.30.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Арсенал?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Мадрид — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Реал Мадрид — Арсенал: прогноз и ставка за 9.30, статистика, коэффициенты матча 16.04.202522:00. И будет мстя «сливочных» страшна?!
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