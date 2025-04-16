16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила «Арсеналу» (0:3).

При этом «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 позиции. Да и пропускают «сливочные» в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поражение от «канониров» вышло оглушительным.

До того команда уступила «Валенсии» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился боевым паритетом (4:4).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мадридцы не побеждают 3 матча кряду. Да и над Карло Анчелотти реально подвис Дамоклов меч увольнения.

Поединки с лондонцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид уступил 3 раза при 2 ничьих.

И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти будут активно атаковать. Да и ничего другого «сливочным» банально не остается.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Полуфинал уже совсем близок.

Причем «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили «канониры» 57 мячей в 32 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Канониры» не смогли переиграть «Брентфорд» (1:1).

А вот до того команда сумела одолеть «Реал» Мадрид (3:0). Зато чуть раньше «пушкари» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда имеет преимущество в три мяча над «Реалом».

При этом «Арсенал» не проигрывает уже полтора месяца. Да и мадридцам команда не проигрывала еще ни разу в истории.

Весьма яркий сезон выдает Деклан Райс. На его счету дубль в первом поединке с мадридцами, да и вообще, он отличился уже 4 голами в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом лондонцы постараются найти свой шанс в контригре.

Статистика для ставок

Мадридцы еще ни разу не обыгрывали «Арсенал»

«Канониры» не проигрывают уже полтора месяца

В первом поединке победу одержал «Арсенал» (3:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Мадридцам некуда отступать, так что стоит ожидать от них сверхактивности в атаке.

Команда Анчелотти относительно преуспевает в плане реализации, и явно постарается отыграть гандикап в три мяча.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -3.5 за 9.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 8.00

Не пропустите

Базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Арсенал» с коэффициентом для ставки 1.95.

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