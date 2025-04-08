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    «Дрозды» удачно слетают в Бристоль

    Бристоль Сити — Вест Бромвич. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    8 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Вест Бромвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 21:45 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы активно сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Бристоль Сити» лишь один пункт опережает идущий следом «Ковентри». А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 40 матчах.

    Бристоль Сити — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бристольцы переиграли «Уотфорд» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Бёрнли» (0:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Норвичу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Джордж Таннер, Люк МакНэлли — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бристольцы сильны, но не столь стабильны. А вот настреляла команда 51 мяч в 40 поединках.

    Матчи с «дроздами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бристоль Сити» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Бристольцы намерены закрепиться в первой шестерке.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Дрозды» ходят в борцах за стыки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вест Бромвич» отстает от стыковой 6 позиции на 3 зачетных балла. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Дрозды» уступили «Сандерленду» (0:1).

    До того команда проиграла еще и «Норвичу» (0:1). А вот поединок с «Халл Сити» принес боевой паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Семи Аджайи, Джош Маджа, Джед Уоллес — травмированы.

    Состояние команды: «Дрозды» нынче находятся на некотором спаде. Команда уступила в 2 последних поединках.

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    При этом «Вест Бромвич» не блещет в плане реализации. «Дрозды» настреляли 48 мячей в 40 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче весьма сложная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Дрозды» намерены приблизиться к заветной шестерке.

    Статистика для ставок

    • «Дрозды» уступили в 2 своих последних поединках

    • «Бристоль Сити» победил в 2 своих последних домашних матчах

    • «Вест Бромвич» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Дрозды» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

    «Вест Бромвич» весьма надежно обороняется, плюс в двух последних очных встречах обыграл бристольцев.

    Ставка: Победа «Вест Бромвича» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    Бристоль Сити — Вест Бромвич: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 08.04.202521:45. «Дрозды» удачно слетают в Бристоль
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