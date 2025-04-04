Райо Вальекано
Эспаньол
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 29-ти туров испанского первенства набрал 40 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.
Команда находится на девятом месте в таблице и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям опережает восьмую «Сельту».
Райо Вальекано — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура Ла Лиги «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Алавесом» (2:0).
Перед этим в 28-м туре испанского первенства мадридский коллектив на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» с результатом 2:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Альваро Гарсия, Хони Монтиель, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» выиграл лишь раз при двух ничьих и трех поражениях.
Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля, они все же немалы.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» после 28-ми поединков испанского первенства набрал 29 баллов и все еще рискует понизиться в классе.
Команда находится на 16-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно хотя бы не проиграть.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Эспаньол» на своем поле сумел отобрать очки у «Атлетико», сыграв вничью 1:1.
Перед этим в полуфинале Кубка Каталонии коллектив в домашних стенах разгромил «Барселону-Б» со счетом 5:0, благодаря чему и вышел в финал.
Не сыграют: травмирован — Хосе Грагера, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.
Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.
Статистика для ставок
- в двух из трех последних матчей «Райо» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей и «Райо», и «Эспаньола» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Эспаньол» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Эспаньола» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Райо».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45