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    Справится ли «Райо» с «Эспаньолом»?

    Райо Вальекано — Эспаньол: Гости проиграли лишь раз в шести последних матчах, но обыграют ли их хозяева? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.30

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    Хави Пуадо
    4 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Эспаньол». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 29-ти туров испанского первенства набрал 40 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда находится на девятом месте в таблице и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям опережает восьмую «Сельту».

    Райо Вальекано — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура Ла Лиги «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Алавесом» (2:0).

    Перед этим в 28-м туре испанского первенства мадридский коллектив на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Альваро Гарсия, Хони Монтиель, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» выиграл лишь раз при двух ничьих и трех поражениях.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля, они все же немалы.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» после 28-ми поединков испанского первенства набрал 29 баллов и все еще рискует понизиться в классе.

    Команда находится на 16-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно хотя бы не проиграть.

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Эспаньол» на своем поле сумел отобрать очки у «Атлетико», сыграв вничью 1:1.

    Перед этим в полуфинале Кубка Каталонии коллектив в домашних стенах разгромил «Барселону-Б» со счетом 5:0, благодаря чему и вышел в финал.

    Не сыграют: травмирован — Хосе Грагера, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.

    Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчей «Райо» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей и «Райо», и «Эспаньола» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Эспаньол» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Эспаньола» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Райо».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    Райо Вальекано — Эспаньол: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 04.04.202522:00. Справится ли «Райо» с «Эспаньолом»?
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