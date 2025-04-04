4 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Эспаньол». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 29-ти туров испанского первенства набрал 40 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда находится на девятом месте в таблице и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям опережает восьмую «Сельту».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура Ла Лиги «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Алавесом» (2:0).

Перед этим в 28-м туре испанского первенства мадридский коллектив на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Альваро Гарсия, Хони Монтиель, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» выиграл лишь раз при двух ничьих и трех поражениях.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля, они все же немалы.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» после 28-ми поединков испанского первенства набрал 29 баллов и все еще рискует понизиться в классе.

Команда находится на 16-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно хотя бы не проиграть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Эспаньол» на своем поле сумел отобрать очки у «Атлетико», сыграв вничью 1:1.

Перед этим в полуфинале Кубка Каталонии коллектив в домашних стенах разгромил «Барселону-Б» со счетом 5:0, благодаря чему и вышел в финал.

Не сыграют: травмирован — Хосе Грагера, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.

Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей «Райо» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей и «Райо», и «Эспаньола» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Эспаньол» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Эспаньола» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Райо».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45