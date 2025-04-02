2 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Канн» и «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Канн» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Канн»

Турнирное положение: «Канн» ныне представляет четвертый по силе французский дивизион. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Канн» на один пункт отстает от второй позиции. А вот настреляла команда 37 мячей в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Ангулему» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Йера» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Женет» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Канн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канн» уступил в 2 своих последних поединках. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 26 мячей в 23 матчах.

Матчи с «Реймсом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Канн» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду Лиги 1.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» борются за выживание в Лиге 1. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 41 мяч в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Марсель» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Брестом» (0:0). А вот встреча с «Осером» принесла форменное разочарование (0:2).

При этом «Реймс» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» намерены побороться за Кубок Франции. Вот только хватит ли им ресурсов для борьбы на два фронта?!

При этом «Реймс» не столь ярко атакует. Забила команда 29 мячей в 27 матчах текущего чемпионата Франции.

Весьма продуктивный сезон проводит Кейто Накамура. Японский форвард настрелял уже 9 мячей в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Реймс» постарается как можно скорее взломать оборону столь скромного соперника.

Статистика для ставок

«Канн» уступил в 2 последних своих поединках

«Красно-белые» уже 31 год не пропускают от «Канна»

«Реймс» не проигрывал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Реймс» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости превосходят соперника в классе, к тому же неплохо смотрелись в последних матчах.

Ставка: Победа «Реймса» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25