31 марта в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Коринтианс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» минувший сезон провела продуктивно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Баия» в 38 турах минувшего чемпионата добыла 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Сеару».

До того команда расписала паритет с «Виторией» (1:1). А вот чуть ранее «Баия» нанесла поражение ЦСА (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Баия» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баия» постарается успешно начать новый чемпионат. Да и в последних поединках команда смотрелась выгодно.

Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Баия» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Коринтианс» они не обыгрывают почти полтора года.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда заняла итоговое 7 место в турнирной таблице.

Причем «Коринтианс» в 38 поединках разжился 56 зачетными баллами. А вот атака отличилась 54 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно неплохо. «Тимао» подписали мировую с «Палмейрасом» (0:0).

До того команда нанесла поражение тем же «поросятам» (1:0). Зато «Барселона Гуаякиль» был обыграна весьма уверенно (2:0).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» вполне способны побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма прилично.

При этом «Коринтианс» имеет сверхнадежные тылы. Команда не пропускала в трех своих последних поединках.

Главной ударной силы команды является Юри Алберто. Экс-зенитовец в минувшем чемпионате настрелял 15 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же в составе команды блистает опытный Мемфис Депай.

Статистика для ставок

«Баия» не проигрывает уже 2 месяца

«Коринтианс» не пропускал в 3 своих последних поединках

«Баия» уже полтора года не обыгрывает «тимао»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: «Баия» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости прекрасно обороняются, к тому же традиционно успешно противостоят «Баие».

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40