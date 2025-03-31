Баия
Коринтианс
«Баия»
Турнирное положение: «Баия» минувший сезон провела продуктивно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Баия» в 38 турах минувшего чемпионата добыла 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Сеару».
До того команда расписала паритет с «Виторией» (1:1). А вот чуть ранее «Баия» нанесла поражение ЦСА (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Баия» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баия» постарается успешно начать новый чемпионат. Да и в последних поединках команда смотрелась выгодно.
Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Баия» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Коринтианс» они не обыгрывают почти полтора года.
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда заняла итоговое 7 место в турнирной таблице.
Причем «Коринтианс» в 38 поединках разжился 56 зачетными баллами. А вот атака отличилась 54 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно неплохо. «Тимао» подписали мировую с «Палмейрасом» (0:0).
До того команда нанесла поражение тем же «поросятам» (1:0). Зато «Барселона Гуаякиль» был обыграна весьма уверенно (2:0).
При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тимао» вполне способны побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма прилично.
При этом «Коринтианс» имеет сверхнадежные тылы. Команда не пропускала в трех своих последних поединках.
Главной ударной силы команды является Юри Алберто. Экс-зенитовец в минувшем чемпионате настрелял 15 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же в составе команды блистает опытный Мемфис Депай.
Статистика для ставок
- «Баия» не проигрывает уже 2 месяца
- «Коринтианс» не пропускал в 3 своих последних поединках
- «Баия» уже полтора года не обыгрывает «тимао»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 2.10Реал Мадрид — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.18ЦСКА — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.88Монако — Ницца: прогноз и ставкаСегодня в 23:05
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Прогноз: «Баия» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости прекрасно обороняются, к тому же традиционно успешно противостоят «Баие».
Ставка: Ничья за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40