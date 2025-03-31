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    А давайте-ка поставим на паритет?!

    Баия — Коринтианс. Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 31 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Баия» — «Коринтианс»
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    Мемфис Депай
    31 марта в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Коринтианс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 31 Марта 2025 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 02:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» минувший сезон провела продуктивно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Баия» в 38 турах минувшего чемпионата добыла 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Сеару».

    До того команда расписала паритет с «Виторией» (1:1). А вот чуть ранее «Баия» нанесла поражение ЦСА (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Баия» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Баия» постарается успешно начать новый чемпионат. Да и в последних поединках команда смотрелась выгодно.

    Матчи с «Коринтиансом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Баия» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Коринтианс» они не обыгрывают почти полтора года.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда заняла итоговое 7 место в турнирной таблице.

    Причем «Коринтианс» в 38 поединках разжился 56 зачетными баллами. А вот атака отличилась 54 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно неплохо. «Тимао» подписали мировую с «Палмейрасом» (0:0).

    До того команда нанесла поражение тем же «поросятам» (1:0). Зато «Барселона Гуаякиль» был обыграна весьма уверенно (2:0).

    При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тимао» вполне способны побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма прилично.

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    При этом «Коринтианс» имеет сверхнадежные тылы. Команда не пропускала в трех своих последних поединках.

    Главной ударной силы команды является Юри Алберто. Экс-зенитовец в минувшем чемпионате настрелял 15 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же в составе команды блистает опытный Мемфис Депай.

    Статистика для ставок

    • «Баия» не проигрывает уже 2 месяца

    • «Коринтианс» не пропускал в 3 своих последних поединках

    • «Баия» уже полтора года не обыгрывает «тимао»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: «Баия» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости прекрасно обороняются, к тому же традиционно успешно противостоят «Баие».

    Ставка: Ничья за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    Баия — Коринтианс: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 31.03.202502:00. А давайте-ка поставим на паритет?!
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