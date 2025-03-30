30 марта в 27-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Аякс». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Аякс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСВ на 6 очков отстает от первой позиции. А вот отличилась команда 78 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. ПСВ уверенно переиграл «Валвейк» (3:0).

А вот до того команда подписала мировую с лондонским «Арсеналом» (2:2). При этом поединок с «Херенвеном» стал победным (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ПСВ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Рикардо Пепи — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крестьяне» не проигрывали в 3 своих последних поединках. А вот по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках ПСВ победил дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эйндховенцам просто необходимо побеждать, иначе оппонент уйдет в отрыв.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы проводят довольно качественный сезон. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «Аякс» неплохо атакует, отличившись 55 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Амстердамцы не смогли переиграть «АЗ Алкмаар» (2:2).

До того команда была разбита «Айнтрахтом» (1:4). А вот встреча со «Зволле» завершилась трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Ремко Пасвер, Ваут Вегхорст — травмированы. Антон Гааеи — дисквалифицирован.

Состояние команды: Амстердамцы не побеждали в 2 своих последних поединках. Зато гандикап от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

При этом «Аякс» в матче первого круга переиграл «крестьян» (3:2). Да и в нынешней диспозиции амстердамцы выглядят мощнее соперника.

Продуктивный сезон проводит Кеннет Тейлор. 22-летний голландец настрелял уже 8 мячей в текущем чемпионате Нидерландов.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Амстердамцы явно намерены еще сильнее оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Аякс» не побеждал в 2 своих последних матчах

ПСВ не проигрывал в 3 своих последних поединках

Амстердамцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные гости явно не собираются лишь обороняться, и вполне способны найти свой шанс в контригре.

Амстердамцы максимально сконцентрированы на чемпионской гонке, к тому же имеют психологическое преимущество в виде гандикапа в шесть очков.

Ставка: «Аякс» не проиграет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00