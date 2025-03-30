ПСВ
Аякс
ПСВ
Турнирное положение: «Крестьяне» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом ПСВ на 6 очков отстает от первой позиции. А вот отличилась команда 78 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.
ПСВ — Аякс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. ПСВ уверенно переиграл «Валвейк» (3:0).
А вот до того команда подписала мировую с лондонским «Арсеналом» (2:2). При этом поединок с «Херенвеном» стал победным (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ПСВ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: Рикардо Пепи — травмирован.
Состояние команды: «Крестьяне» не проигрывали в 3 своих последних поединках. А вот по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.
Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках ПСВ победил дважды при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эйндховенцам просто необходимо побеждать, иначе оппонент уйдет в отрыв.
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы проводят довольно качественный сезон. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Эредивизии.
Причем «Аякс» неплохо атакует, отличившись 55 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Амстердамцы не смогли переиграть «АЗ Алкмаар» (2:2).
До того команда была разбита «Айнтрахтом» (1:4). А вот встреча со «Зволле» завершилась трудной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Ремко Пасвер, Ваут Вегхорст — травмированы. Антон Гааеи — дисквалифицирован.
Состояние команды: Амстердамцы не побеждали в 2 своих последних поединках. Зато гандикап от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
При этом «Аякс» в матче первого круга переиграл «крестьян» (3:2). Да и в нынешней диспозиции амстердамцы выглядят мощнее соперника.
Продуктивный сезон проводит Кеннет Тейлор. 22-летний голландец настрелял уже 8 мячей в текущем чемпионате Нидерландов.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Амстердамцы явно намерены еще сильнее оторваться от преследователей.
Статистика для ставок
- «Аякс» не побеждал в 2 своих последних матчах
- ПСВ не проигрывал в 3 своих последних поединках
- Амстердамцы в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.03Динамо — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Номинальные гости явно не собираются лишь обороняться, и вполне способны найти свой шанс в контригре.
Амстердамцы максимально сконцентрированы на чемпионской гонке, к тому же имеют психологическое преимущество в виде гандикапа в шесть очков.
Ставка: «Аякс» не проиграет за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.00