26 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Марокко и Танзания. Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Танзания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы нынешнюю квалификацию проводят блестяще. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Марокко в 4 поединках квалификации набрал 12 очков. Причем команда забила 12 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Нигер (2:1).

При этом чуть ранее марокканцы разгромили Лесото (7:0). Да и поединок с Габоном завершился викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыл 5 побед. При этом игроки команды отличились 23 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Марокканцы на 6 очков опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 9 своих последних матчах.

Матчи с Танзанией для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Марокко добыл 4 победы при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Марокканцы мотивированы продлить свой победный сериал.

Танзания

Турнирное положение: Танзанийцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Танзания в 3 поединках разжилась 6 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего лишь 2 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Танзанийцы проиграли Буркина-Фасо (0:2).

До того команда вчистую уступила Кении (0:2). А вот встреча с Занзибаром завершилась минимальной коллизией.

Вообще же, Танзания в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе танзанийцы выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

При этом Танзания имеет весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 2 мяча в 3 матчах текущей квалификации.

Танзанийцы сражаются за второе место, имея поровну очков с Нигером. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом танзанийцев за глаза устроит и ничья.

Статистика для ставок

Марокканцы победили в 9 своих последних матчах

Марокко в среднем забивает 3 мяча за матч

Танзанийцы уступили в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Танзания имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру группы.

Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20