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    Сумеет ли Марокко разгромить танзанийцев?

    Марокко — Танзания. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Танзания
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    Ашраф Хакими
    26 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Марокко и Танзания. Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Танзания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 26 Марта 2025 года

    Марокко

  • Рабат
    •  Марокко 00:30 Танзания

    Танзания

  • Додома, Дар-эс-Салам
    •

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы нынешнюю квалификацию проводят блестяще. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Марокко в 4 поединках квалификации набрал 12 очков. Причем команда забила 12 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

    Марокко — Танзания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Нигер (2:1).

    При этом чуть ранее марокканцы разгромили Лесото (7:0). Да и поединок с Габоном завершился викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыл 5 побед. При этом игроки команды отличились 23 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Марокканцы на 6 очков опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 9 своих последних матчах.

    Матчи с Танзанией для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Марокко добыл 4 победы при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Марокканцы мотивированы продлить свой победный сериал.

    Танзания

    Турнирное положение: Танзанийцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Танзания в 3 поединках разжилась 6 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего лишь 2 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Танзанийцы проиграли Буркина-Фасо (0:2).

    До того команда вчистую уступила Кении (0:2). А вот встреча с Занзибаром завершилась минимальной коллизией.

    Вообще же, Танзания в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе танзанийцы выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

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    При этом Танзания имеет весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 2 мяча в 3 матчах текущей квалификации.

    Танзанийцы сражаются за второе место, имея поровну очков с Нигером. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом танзанийцев за глаза устроит и ничья.

    Статистика для ставок

    • Марокканцы победили в 9 своих последних матчах

    • Марокко в среднем забивает 3 мяча за матч

    • Танзанийцы уступили в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Танзания имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру группы.

    Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    Марокко — Танзания: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 26.03.202500:30. Сумеет ли Марокко разгромить танзанийцев?
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