Хорватия
Франция
Лихтенштейн
Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.
Последние матчи: в ноябре 2024 года Лихтенштейн провел матчи Лиги наций D против Сан-Марино, где уступил со счетом 1:3. Первый тайм неожиданно остался за Лихтенштейном, но после перерыва сказался класс соперника, который смог забить три безответных мяча.
Хорватия — Франция: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в товарищеском матче от Мальты (0:2) и ничья с Гибралтаром (0:0) в Лиге наций.
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: сейчас Лихтенштейн является одной из слабейших команд европейского континента, борясь с такими же карликами в Лиге наций D и занимая там последнее место в своей группе. Состав сборной откровенно слаб, и нет ни одного известного футболиста.
Северная Македония
Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.
Последние матчи: в Лиге наций Северная Македония победила Фареры со счетом 1:0. Несмотря на скромный результат, сборная играла намного лучше соперника и должна была побеждать крупнее, но забила только в середине второго тайма после удара Бояна Миловски.
До этого была победа над Латвией (1:0) на своем поле и в гостях над Арменией (2:0).
Не сыграют: все сильнейшие в составе.
Состояние команды: Северная Македония является крепким середняком по европейским меркам. В Лиге наций С она уверенно возглавляет свою группу, где соперниками являются Армения, Фареры и Латвия. Главной звездой сборной по-прежнему является полузащитник Элиф Элмас, который сейчас перебрался в «Торино».
Статистика для ставок
- В 2021 году в рамках отбора на ЧМ-2022 Северная Македония выиграла обе встречи (4:0, 5:0)
- В 2018 году в Лиге наций также Северная Македония взяла верх (4:1, 2:0)
- В 2017 году к отбору на ЧМ-2018 также эта сборная победила (2:1, 3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Лихтенштейна дают 31,0, а на Северную Македонию — 1,12, ничью букмекеры оценивают в 9,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.
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Прогноз: уровень соперников просто несопоставим, свои три мяча сборная Северной Македонии должна забить даже на поле соперника, а вдруг и он поможет пробить тотал, внеся свою лепту. Элмас сейчас в отличной форме после возвращения в «Торино», другие лидеры тоже на ходу.
Основная ставка: тотал больше 3 за 2,02.
Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: победа Северной Македонии плюс тотал больше 3,5 за 2,60.