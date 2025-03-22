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    Лихтенштейну придется туго

    Лихтенштейн — Северная Македония: Ставка (к. 2.02) и прогноз на отборочные матчи чемпионат мира-2026 в европейской зоне 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Северная Македония
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    Элиф Элмас
    22 марта в отборе чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Лихтенштейн и Северная Македония. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Северная Македония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала 20 Марта 2025 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 22:45 Франция

    Франция

  • Париж
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    Лихтенштейн

    Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.

    Последние матчи: в ноябре 2024 года Лихтенштейн провел матчи Лиги наций D против Сан-Марино, где уступил со счетом 1:3. Первый тайм неожиданно остался за Лихтенштейном, но после перерыва сказался класс соперника, который смог забить три безответных мяча.

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    Ранее было поражение в товарищеском матче от Мальты (0:2) и ничья с Гибралтаром (0:0) в Лиге наций.

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: сейчас Лихтенштейн является одной из слабейших команд европейского континента, борясь с такими же карликами в Лиге наций D и занимая там последнее место в своей группе. Состав сборной откровенно слаб, и нет ни одного известного футболиста.

    Северная Македония

    Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Лиге наций Северная Македония победила Фареры со счетом 1:0. Несмотря на скромный результат, сборная играла намного лучше соперника и должна была побеждать крупнее, но забила только в середине второго тайма после удара Бояна Миловски.

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    До этого была победа над Латвией (1:0) на своем поле и в гостях над Арменией (2:0).

    Не сыграют: все сильнейшие в составе.

    Состояние команды: Северная Македония является крепким середняком по европейским меркам. В Лиге наций С она уверенно возглавляет свою группу, где соперниками являются Армения, Фареры и Латвия. Главной звездой сборной по-прежнему является полузащитник Элиф Элмас, который сейчас перебрался в «Торино».

    Статистика для ставок

    • В 2021 году в рамках отбора на ЧМ-2022 Северная Македония выиграла обе встречи (4:0, 5:0)

    • В 2018 году в Лиге наций также Северная Македония взяла верх (4:1, 2:0)

    • В 2017 году к отбору на ЧМ-2018 также эта сборная победила (2:1, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Лихтенштейна дают 31,0, а на Северную Македонию — 1,12, ничью букмекеры оценивают в 9,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

    Прогноз: уровень соперников просто несопоставим, свои три мяча сборная Северной Македонии должна забить даже на поле соперника, а вдруг и он поможет пробить тотал, внеся свою лепту. Элмас сейчас в отличной форме после возвращения в «Торино», другие лидеры тоже на ходу.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 2,02.

    Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа Северной Македонии плюс тотал больше 3,5 за 2,60.

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