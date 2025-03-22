22 марта в отборе чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Лихтенштейн и Северная Македония. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Северная Македония, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лихтенштейн

Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.

Последние матчи: в ноябре 2024 года Лихтенштейн провел матчи Лиги наций D против Сан-Марино, где уступил со счетом 1:3. Первый тайм неожиданно остался за Лихтенштейном, но после перерыва сказался класс соперника, который смог забить три безответных мяча.

Ранее было поражение в товарищеском матче от Мальты (0:2) и ничья с Гибралтаром (0:0) в Лиге наций.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: сейчас Лихтенштейн является одной из слабейших команд европейского континента, борясь с такими же карликами в Лиге наций D и занимая там последнее место в своей группе. Состав сборной откровенно слаб, и нет ни одного известного футболиста.

Северная Македония

Турнирное положение: это первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Лиге наций Северная Македония победила Фареры со счетом 1:0. Несмотря на скромный результат, сборная играла намного лучше соперника и должна была побеждать крупнее, но забила только в середине второго тайма после удара Бояна Миловски.

До этого была победа над Латвией (1:0) на своем поле и в гостях над Арменией (2:0).

Не сыграют: все сильнейшие в составе.

Состояние команды: Северная Македония является крепким середняком по европейским меркам. В Лиге наций С она уверенно возглавляет свою группу, где соперниками являются Армения, Фареры и Латвия. Главной звездой сборной по-прежнему является полузащитник Элиф Элмас, который сейчас перебрался в «Торино».

Статистика для ставок

В 2021 году в рамках отбора на ЧМ-2022 Северная Македония выиграла обе встречи (4:0, 5:0)

В 2018 году в Лиге наций также Северная Македония взяла верх (4:1, 2:0)

В 2017 году к отбору на ЧМ-2018 также эта сборная победила (2:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Лихтенштейна дают 31,0, а на Северную Македонию — 1,12, ничью букмекеры оценивают в 9,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

Прогноз: уровень соперников просто несопоставим, свои три мяча сборная Северной Македонии должна забить даже на поле соперника, а вдруг и он поможет пробить тотал, внеся свою лепту. Элмас сейчас в отличной форме после возвращения в «Торино», другие лидеры тоже на ходу.

Основная ставка: тотал больше 3 за 2,02.

Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа Северной Македонии плюс тотал больше 3,5 за 2,60.