«Бавария» (жен)
Турнирное положение: Баварки проводят сезон весьма успешно. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице своего чемпионата.
При этом «Бавария» (жен) на 6 зачетных баллов опережает ближайших преследовательниц. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 17 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баварки уверенно одолели «Вольфсбург» (жен) (3:1).
До того команда разгромила «Кёльн» (жен) (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Вердеру» (жен) (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Бавария» (жен) забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баварки весьма результативно атакуют. Команда настреляла 44 мяча в 17 поединках своего чемпионата.
Матчи с «Лионом» (жен) для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бавария» (жен) победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Баварки постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей.
«Лион» (жен)
Турнирное положение: «Ткачихи» блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 1 позиции.
Причем «Лион» (жен) в 17 матчах своего чемпионата настрелял 77 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 5 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Ткачихи» смели с газона «Реймс» (жен) (8:1).
До того команда сумела одолеть «Страсбур» (жен) (4:0). Да и поединок с «Генгамом» (жен) завершился яркой викторией (7:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» (жен) победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 25 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачихи» ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в полуфинал самого престижного женского турнира Европы упускать нельзя!
При этом «Лион» (жен) не проигрывает еще с мая прошлого года. Да и атака «ткачих» выглядит просто бесподобно.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется Кадидиту Диани, в активе которой 9 мячей в чемпионате и 4 в Женской Лиге чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Француженки способны подловить соперниц на контратаках.
Статистика для ставок
- «Лион» (жен) не проигрывает с мая прошлого года
- Баварки не проигрывают с конца декабря
- «Лион» (жен) в 4 своих последних матчах забивал не менее 4 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.50Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен): прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.80Сан-Мартин Сан-Хуан — Платенсе: прогноз и ставкаСегодня в 03:15
- 2.30Тигре — Сентраль Кордоба: прогноз и ставкаСегодня в 01:00
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Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнительниц.
«Ткачихи» нынче шикарно атакуют, плюс явно мотивированы быстро вскрыть оборону немок.
Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63