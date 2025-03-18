18 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» (жен) — «Лион» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: Баварки проводят сезон весьма успешно. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице своего чемпионата.

При этом «Бавария» (жен) на 6 зачетных баллов опережает ближайших преследовательниц. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баварки уверенно одолели «Вольфсбург» (жен) (3:1).

До того команда разгромила «Кёльн» (жен) (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Вердеру» (жен) (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Бавария» (жен) забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баварки весьма результативно атакуют. Команда настреляла 44 мяча в 17 поединках своего чемпионата.

Матчи с «Лионом» (жен) для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бавария» (жен) победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Баварки постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Ткачихи» блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 1 позиции.

Причем «Лион» (жен) в 17 матчах своего чемпионата настрелял 77 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 5 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Ткачихи» смели с газона «Реймс» (жен) (8:1).

До того команда сумела одолеть «Страсбур» (жен) (4:0). Да и поединок с «Генгамом» (жен) завершился яркой викторией (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» (жен) победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 25 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачихи» ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в полуфинал самого престижного женского турнира Европы упускать нельзя!

При этом «Лион» (жен) не проигрывает еще с мая прошлого года. Да и атака «ткачих» выглядит просто бесподобно.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется Кадидиту Диани, в активе которой 9 мячей в чемпионате и 4 в Женской Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Француженки способны подловить соперниц на контратаках.

Статистика для ставок

«Лион» (жен) не проигрывает с мая прошлого года

Баварки не проигрывают с конца декабря

«Лион» (жен) в 4 своих последних матчах забивал не менее 4 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнительниц.

«Ткачихи» нынче шикарно атакуют, плюс явно мотивированы быстро вскрыть оборону немок.

Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63