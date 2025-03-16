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    Сократит ли «Рома» отставание от зоны еврокубков?

    «Рома» — «Кальяри»: прогноз с коэффициентом 1.90 на Серию А 16 марта

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Кальяри»
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    Артем Довбик
    16 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Кальяри». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 18:00 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 46 баллов и борется за выход в континентальные турниры, для чего нужно занять минимум шестое место.

    Команда занимает седьмую позицию и на четыре очка отстает от зоны еврокубков, а также на шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Рома — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в 1/8 финала Лиги Европы, «джаллоросси» в чужих стенах потерпели поражение от «Атлетика» (1:3).

    Перед этим в рамках 28-го тура итальянского первенства римский коллектив также на выездном поле с результатом 1:0 оказался сильнее «Эмполи».

    Не сыграют: травмирован — Челик, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла шесть раз при одном поражении.

    Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 14-ю позицию и на четыре балла опережает зону вылета, поэтому ей архиважно не терять очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «россоблу» на своем поле сыграли вничью с «Дженоа» (1:1).

    Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского чемпионата клуб из Сардинии в чужих стенах потерпели поражение от «Болоньи» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Коман, Зито Лувумбо и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о плохих шансах гостей на победу и не лучших — на мировой исход, особенно против превосходящего их в классе соперника, да еще и на чужом поле.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, победа «Кальяри» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ромы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55.

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    «Рома» — «Кальяри»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 16.03.202518:00. Сократит ли «Рома» отставание от зоны еврокубков?
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