16 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Кальяри». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 46 баллов и борется за выход в континентальные турниры, для чего нужно занять минимум шестое место.

Команда занимает седьмую позицию и на четыре очка отстает от зоны еврокубков, а также на шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в 1/8 финала Лиги Европы, «джаллоросси» в чужих стенах потерпели поражение от «Атлетика» (1:3).

Перед этим в рамках 28-го тура итальянского первенства римский коллектив также на выездном поле с результатом 1:0 оказался сильнее «Эмполи».

Не сыграют: травмирован — Челик, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла шесть раз при одном поражении.

Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 14-ю позицию и на четыре балла опережает зону вылета, поэтому ей архиважно не терять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «россоблу» на своем поле сыграли вничью с «Дженоа» (1:1).

Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского чемпионата клуб из Сардинии в чужих стенах потерпели поражение от «Болоньи» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Коман, Зито Лувумбо и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей на победу и не лучших — на мировой исход, особенно против превосходящего их в классе соперника, да еще и на чужом поле.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, победа «Кальяри» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ромы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55.