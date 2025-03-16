Рома
Кальяри
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 46 баллов и борется за выход в континентальные турниры, для чего нужно занять минимум шестое место.
Команда занимает седьмую позицию и на четыре очка отстает от зоны еврокубков, а также на шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Рома — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в 1/8 финала Лиги Европы, «джаллоросси» в чужих стенах потерпели поражение от «Атлетика» (1:3).
Перед этим в рамках 28-го тура итальянского первенства римский коллектив также на выездном поле с результатом 1:0 оказался сильнее «Эмполи».
Не сыграют: травмирован — Челик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла шесть раз при одном поражении.
Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.
Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает 14-ю позицию и на четыре балла опережает зону вылета, поэтому ей архиважно не терять очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «россоблу» на своем поле сыграли вничью с «Дженоа» (1:1).
Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского чемпионата клуб из Сардинии в чужих стенах потерпели поражение от «Болоньи» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Коман, Зито Лувумбо и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохих шансах гостей на победу и не лучших — на мировой исход, особенно против превосходящего их в классе соперника, да еще и на чужом поле.
Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, победа «Кальяри» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ромы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55.