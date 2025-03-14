14 марта во 2-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Кызылкум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бухара» — «Кызылкум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» новый сезон начала неудачно. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» сыграла только один матч, в котором уступила. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила АГМК.

При этом команде явно уготована борьба за сохранение прописки в элите. Да и ресурсы у клуба довольно скромные.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бухара» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бухара» пока только адаптируется в элите. Так что на стартовом отрезке ей будет чрезвычайно сложно.

Матчи с «Кызылкумом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бухара» победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» стартовал весьма удачно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Кызылкум» сыграл всего один матч, в котором победил. Да и тылы команды привычно весьма надежны.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Сурхан» (2:0).

Команда не пропускала в 2 своих последних поединках. Да и мотивация удержаться на вершине у нее огромная!

При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кызылкум» явно намерен побороться за самые высокие места. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

При этом «Кызылкум» явно прибавит в плане реализации. Да и новички явно прибавили креатива в атаке!

В составе команды стоит отметить Романа Папаригу. Украинский форвард начал ударно, отличившись уже в стартовом туре.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Кызылкум» постарается закрепиться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

«Бухара» только вернулась в элитный дивизион

«Кызылкум» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Бухара» уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.89.

Прогноз: «Кызылкум» выглядит мощнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости явно прибавят в плане реализации, к тому же «Бухара» только адаптируется в элитном дивизионе.

Ставка: Победа «Кызылкума» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.28