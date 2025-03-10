Балтика
Ротор
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе после 22-х туров. «Балтика» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.
Удивительно, но эта команда не лучшая в лиге по результатам домашних встреч. «Балтика» уступает по этому показателю «Торпедо», набрав 25 очков из 33-х возможных дома.
Балтика — Ротор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги калининградцы сыграли вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее «Балтика» разгромила «Аланию» (3:0), забив 2 гола уже в первом тайме.
В последнем туре команда прервала свою победную серию в Первой лиге. До этого «Балтика» выиграла 8 матчей подряд.
Состояние команды: Калининградцы являются главными претендентами на возвращение в РПЛ. Если «Балтика» продолжит стабильно набирать очки, то точно может рассчитывать на повышение в классе.
Стоит отметить, что эта команда не является супер-результативной. «Балтика» забила 29 голов за 22 встречи. При этом, оборона калининградцев — лучшая в лиге (13 пропущенных).
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 9-й позиции Первой лиги, набрав 31 очко за 22 тура. «Ротор» отстает от зоны стыков за повышение на 7 пунктов.
К тому же, команда отлично действует на чужом поле. «Ротор» набрал 15 очков из 30-и возможных в гостях и занимает по этому показателю 5-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Уралом» (0:0), а до этого также подилила очки с «Шинником» (1:1), потеряв минимальное преимущество на 58-й минуте.
У «Ротора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок волгоградцы трижды сыграли вничью и дважды победили.
Состояние команды: «Ротор» является крепким середняком в нынешнем сезоне Первой лиги. Эта команда уже точно не вылетит, а за стыковые матчи придется побороться.
В прошедших очных противостояниях «Ротор» частенько обыгрывал «Балтику». В последней встрече волгоградцы одолели калининградцев со счетом 2:0.
Статистика для ставок
- «Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 12-и последних матчей
- «Ротор» не проигрывает в Первой лиге уже 5 матчей подряд
- «Ротор» непременно обыгрывал «Балтику» в последних 2-х очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Балтика» — 1.70, победа «Ротора» — 6.30, ничья — за 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.
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Прогноз: «Балтика» забьет парочку голов «Ротору». Калининградцы не могут позволить себе потерю очков во 2-м матче подряд.
Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 1.5 больше за 2.30.
Прогноз: «Балтика» точно будет доминировать, даже несмотря на то, что «Ротор» отлично играет в последнее время.
Ставка: «Балтика» забьет 1-й гол и победит за 1.78.