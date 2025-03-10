В рамках матча 23-го тура российской Первой лиги «Балтика» примет «Ротор». Поединок пройдет 10 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе после 22-х туров. «Балтика» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

Удивительно, но эта команда не лучшая в лиге по результатам домашних встреч. «Балтика» уступает по этому показателю «Торпедо», набрав 25 очков из 33-х возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги калининградцы сыграли вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее «Балтика» разгромила «Аланию» (3:0), забив 2 гола уже в первом тайме.

В последнем туре команда прервала свою победную серию в Первой лиге. До этого «Балтика» выиграла 8 матчей подряд.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы являются главными претендентами на возвращение в РПЛ. Если «Балтика» продолжит стабильно набирать очки, то точно может рассчитывать на повышение в классе.

Стоит отметить, что эта команда не является супер-результативной. «Балтика» забила 29 голов за 22 встречи. При этом, оборона калининградцев — лучшая в лиге (13 пропущенных).

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 9-й позиции Первой лиги, набрав 31 очко за 22 тура. «Ротор» отстает от зоны стыков за повышение на 7 пунктов.

К тому же, команда отлично действует на чужом поле. «Ротор» набрал 15 очков из 30-и возможных в гостях и занимает по этому показателю 5-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Уралом» (0:0), а до этого также подилила очки с «Шинником» (1:1), потеряв минимальное преимущество на 58-й минуте.

У «Ротора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок волгоградцы трижды сыграли вничью и дважды победили.

Состояние команды: «Ротор» является крепким середняком в нынешнем сезоне Первой лиги. Эта команда уже точно не вылетит, а за стыковые матчи придется побороться.

В прошедших очных противостояниях «Ротор» частенько обыгрывал «Балтику». В последней встрече волгоградцы одолели калининградцев со счетом 2:0.

Статистика для ставок

«Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 12-и последних матчей

«Ротор» не проигрывает в Первой лиге уже 5 матчей подряд

«Ротор» непременно обыгрывал «Балтику» в последних 2-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Балтика» — 1.70, победа «Ротора» — 6.30, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.

Прогноз: «Балтика» забьет парочку голов «Ротору». Калининградцы не могут позволить себе потерю очков во 2-м матче подряд.

Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 1.5 больше за 2.30.

Прогноз: «Балтика» точно будет доминировать, даже несмотря на то, что «Ротор» отлично играет в последнее время.

Ставка: «Балтика» забьет 1-й гол и победит за 1.78.