ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра против Магомеда АнкалаеваНовый чемпион UFC из России! Анкалаев прервал гегемонию Перейры в полутяжелом весе «Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити»«Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой «Факел» — «Зенит»«Зенит» разобрал «Факел», а Вендел устроил себе выходной на «Спартак»
  • 09:22
    • Касаткина, Самсонова, Шнайдер и Соболенко пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 09:12
    • Джокович сенсационно вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе, Алькарас прошел дальше
    Все новости спорта

    Смогут ли волгоградцы доставить проблемы «Балтике»?

    «Балтика» — «Ротор»: прогноз и ставка на Первую лигу 10 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Ротор Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Ротор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»
    В рамках матча 23-го тура российской Первой лиги «Балтика» примет «Ротор». Поединок пройдет 10 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 10 Марта 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе после 22-х туров. «Балтика» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

    Удивительно, но эта команда не лучшая в лиге по результатам домашних встреч. «Балтика» уступает по этому показателю «Торпедо», набрав 25 очков из 33-х возможных дома.

    Балтика — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги калининградцы сыграли вничью с «Шинником» (0:0), а матчем ранее «Балтика» разгромила «Аланию» (3:0), забив 2 гола уже в первом тайме.

    В последнем туре команда прервала свою победную серию в Первой лиге. До этого «Балтика» выиграла 8 матчей подряд.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы являются главными претендентами на возвращение в РПЛ. Если «Балтика» продолжит стабильно набирать очки, то точно может рассчитывать на повышение в классе.

    Стоит отметить, что эта команда не является супер-результативной. «Балтика» забила 29 голов за 22 встречи. При этом, оборона калининградцев — лучшая в лиге (13 пропущенных).

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 9-й позиции Первой лиги, набрав 31 очко за 22 тура. «Ротор» отстает от зоны стыков за повышение на 7 пунктов.

    К тому же, команда отлично действует на чужом поле. «Ротор» набрал 15 очков из 30-и возможных в гостях и занимает по этому показателю 5-е место в лиге.

  • «Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
  • Интервью с экс-наставником «Рубина» о главных интригах весеннего отрезка сезона РПЛ
  • 07/03/2025

    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Уралом» (0:0), а до этого также подилила очки с «Шинником» (1:1), потеряв минимальное преимущество на 58-й минуте.

    У «Ротора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок волгоградцы трижды сыграли вничью и дважды победили.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Ротор» является крепким середняком в нынешнем сезоне Первой лиги. Эта команда уже точно не вылетит, а за стыковые матчи придется побороться.

    В прошедших очных противостояниях «Ротор» частенько обыгрывал «Балтику». В последней встрече волгоградцы одолели калининградцев со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 12-и последних матчей

    • «Ротор» не проигрывает в Первой лиге уже 5 матчей подряд

    • «Ротор» непременно обыгрывал «Балтику» в последних 2-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Балтика» — 1.70, победа «Ротора» — 6.30, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: «Балтика» забьет парочку голов «Ротору». Калининградцы не могут позволить себе потерю очков во 2-м матче подряд.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 1.5 больше за 2.30.

    Прогноз: «Балтика» точно будет доминировать, даже несмотря на то, что «Ротор» отлично играет в последнее время.

    Ставка: «Балтика» забьет 1-й гол и победит за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гавр — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Ротор»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 10.03.202520:00. Смогут ли волгоградцы доставить проблемы «Балтике»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры