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    «Фрайбург» обуздает «быков»

    «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка (к. 2.55) на футбол, Бундеслига, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»
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    Беньямин Шешко
    8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Марта 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 20:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» на один пункт отстает от заветной 6 позиции. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами при 36 пропущенных в свои ворота.

    Фрайбург — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» не смог переиграть «Аугсбург» (0:0).

    А вот до того команда разгромила «Вердер» (5:0). При этом поединок с «Санкт-Паули» также завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, при ни разу не пропустив в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» не проигрывали в 5 своих последних поединках. В них команда не пропустила ни разу.

    Матчи с «быками» для команды традиционно складываются неудачно. В 6 последних очных поединках «Фрайбург» был обыгран.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Винченцо Грифо настрелял 8 мячей в чемпионате, и явно будет привычно заметен.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» сражаются за самые высокие места. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует, отличившись 39 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Быки» были биты «Майнцем» (1:2).

    До того команда минимально одолела «Вольфсбург». А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.

    Состояние команды: «Быки» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной четверки составляет 3 зачетных пункта.

    Продуктивный сезон выдает Беньямин Шешко. Словенский форвард настрелял 10 мячей в ворота соперников при 4 ассистах.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Фрайбург» не пропускает 5 матчей кряду

    • «Быки» обыграли «Фрайбург» в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    «Быки» крайне нестабильны, да и «Фрайбург» в последних матчах заметно поднаторел во всех компонентах.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 08.03.202520:30. «Фрайбург» обуздает «быков»
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