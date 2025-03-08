8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на один пункт отстает от заветной 6 позиции. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами при 36 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» не смог переиграть «Аугсбург» (0:0).

А вот до того команда разгромила «Вердер» (5:0). При этом поединок с «Санкт-Паули» также завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, при ни разу не пропустив в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» не проигрывали в 5 своих последних поединках. В них команда не пропустила ни разу.

Матчи с «быками» для команды традиционно складываются неудачно. В 6 последних очных поединках «Фрайбург» был обыгран.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Винченцо Грифо настрелял 8 мячей в чемпионате, и явно будет привычно заметен.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за самые высокие места. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует, отличившись 39 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Быки» были биты «Майнцем» (1:2).

До того команда минимально одолела «Вольфсбург». А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.

Состояние команды: «Быки» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной четверки составляет 3 зачетных пункта.

Продуктивный сезон выдает Беньямин Шешко. Словенский форвард настрелял 10 мячей в ворота соперников при 4 ассистах.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Фрайбург» не пропускает 5 матчей кряду

«Быки» обыграли «Фрайбург» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

«Быки» крайне нестабильны, да и «Фрайбург» в последних матчах заметно поднаторел во всех компонентах.

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30