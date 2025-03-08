8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Аугсбург». Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд в таблице Бундеслиги находится в топ-10. Клуб набрал 35 очков в 24-х матчах. У «Боруссии» 10 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

Последние матчи: В феврале «Боруссия» потерпела два поражения. Обе неудачи были в Бундеслиге. Дортмундцы уступили «Штутгарту» и «Бохуму».

В марте «Боруссия» пока не проигрывала. В Бундеслиге «шмели» одолели «Санкт-Паули» (2:0). Также в текущем месяце была ничья с «Лиллем» (1:1) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Боруссия» нынешний сезон проводит не так успешно, как предыдущий. Непонятно, сыграет ли команда в еврокубках-2025/26. В оставшейся части сезона нужно серьезно прибавить.

10-е место в таблице Бундеслиги не устраивает ни руководство, ни фанатов «Боруссии». На своем поле команда приложит максимум усилий для победы.

Наверняка «Боруссия» постарается сразу захватить инициативу. Команда захочет забить быстрый гол, чтобы в дальнейшем контролировать ход матча.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» находится в таблице Бундеслиги на 11-й строчке. В активе команды 32 очка по итогам 24-х матчей. Разница мячей составляет 27-35.

Последние матчи: В феврале у «Аугсбурга» было много ничьих. С учетом марта в трех матчах зафиксирован счет 0:0.

В прошедшем месяце «Аугсбург» проиграл лишь однажды. 4 февраля «Аугсбург» в гостях уступил «Штутгарту» со счетом 0:1.

Состояние команды: «Аугсбург» теряет много очков. Правда, перед командой не стоит серьезных задач. Вылет «Аугсбургу» не светит, как и попадание в еврокубки на следующий сезон.

Стоит отметить хорошую игру «Аугсбурга» в обороне. В последних шести матчах команда пропустила лишь два гола.

Букмекеры уверены в победе «Боруссии» Дортмунд. В матче первого круга «Аугсбург» добился успеха. Команда дома одолела «шмелей» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В марте «Боруссия» пока не проигрывала

В прошедшем месяце «Аугсбург» уступил лишь в одной встрече — «Штутгарту» со счетом 0:1

В первом круге «Боруссия» в гостях проиграла «Аугсбургу» 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Дортмундцы превосходят соперника в классе. Команда точно будет активной в атаке. «Боруссия» должна уверенно завоевать три очка на своем поле.

Ставка: победа «Боруссии» с форой -1 за 1.96.

Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 1.95