Боруссия Д
Аугсбург
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд в таблице Бундеслиги находится в топ-10. Клуб набрал 35 очков в 24-х матчах. У «Боруссии» 10 побед, 5 ничьих и 9 поражений.
Последние матчи: В феврале «Боруссия» потерпела два поражения. Обе неудачи были в Бундеслиге. Дортмундцы уступили «Штутгарту» и «Бохуму».
Боруссия Д — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
В марте «Боруссия» пока не проигрывала. В Бундеслиге «шмели» одолели «Санкт-Паули» (2:0). Также в текущем месяце была ничья с «Лиллем» (1:1) в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Боруссия» нынешний сезон проводит не так успешно, как предыдущий. Непонятно, сыграет ли команда в еврокубках-2025/26. В оставшейся части сезона нужно серьезно прибавить.
10-е место в таблице Бундеслиги не устраивает ни руководство, ни фанатов «Боруссии». На своем поле команда приложит максимум усилий для победы.
Наверняка «Боруссия» постарается сразу захватить инициативу. Команда захочет забить быстрый гол, чтобы в дальнейшем контролировать ход матча.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» находится в таблице Бундеслиги на 11-й строчке. В активе команды 32 очка по итогам 24-х матчей. Разница мячей составляет 27-35.
Последние матчи: В феврале у «Аугсбурга» было много ничьих. С учетом марта в трех матчах зафиксирован счет 0:0.
В прошедшем месяце «Аугсбург» проиграл лишь однажды. 4 февраля «Аугсбург» в гостях уступил «Штутгарту» со счетом 0:1.
Состояние команды: «Аугсбург» теряет много очков. Правда, перед командой не стоит серьезных задач. Вылет «Аугсбургу» не светит, как и попадание в еврокубки на следующий сезон.
Стоит отметить хорошую игру «Аугсбурга» в обороне. В последних шести матчах команда пропустила лишь два гола.
Букмекеры уверены в победе «Боруссии» Дортмунд. В матче первого круга «Аугсбург» добился успеха. Команда дома одолела «шмелей» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- В марте «Боруссия» пока не проигрывала
- В прошедшем месяце «Аугсбург» уступил лишь в одной встрече — «Штутгарту» со счетом 0:1
- В первом круге «Боруссия» в гостях проиграла «Аугсбургу» 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 2.20Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.94Локомотив — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Дортмундцы превосходят соперника в классе. Команда точно будет активной в атаке. «Боруссия» должна уверенно завоевать три очка на своем поле.
Ставка: победа «Боруссии» с форой -1 за 1.96.
Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола.
Ставка: обе не забьют за 1.95