Нефтехимик
СКА-Хабаровск
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.
При этом «Нефтехимик» на 11 очков от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 21 матчах первого дивизиона.
Нефтехимик — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы в спарринге учинили разгром владимирскому «Торпедо» (2:1).
До того команда минимально одолела новороссийский «Черноморец». При этом чуть ранее она уступила «Сочи» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы имеют довольно скромный подбор игроков. А вот дать бой подопечные Кирилла Новикова могут дать кому угодно.
Матчи с хабаровчанами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Нефтехимик» победил 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижнекамцы явно постараются подняться на несколько строчек вверх.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане ушли зимовать чуть выше экватора таблицы. Ныне команда находится на 8 строчке табели о рангах первого дивизиона.
Причем «СКА-Хабаровск» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 21 матче.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке откровенно провалилась. Хабаровчане в контрольной встрече вчистую уступили «Велесу» (0:2).
До того команда не смогла переиграть владивостокское «Динамо» (0:0). Зато поединок с «Челябинском» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане в двух последних спаррингах смотрелись бледновато. Зато до того команда выиграла 4 раза кряду.
При этом «СКА-Хабаровск» явно не преуспевает в плане реализации. Хабаровчане настреляли 28 мячей в 21 поединке лучшей лиги мира.
В матче первого круга команда переиграла «Нефтехимик» (2:0). Хотя до того «армейцы» дважды кряду уступили нижнекамцам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хабаровчане постараются приблизиться к заветной топ-4.
Статистика для ставок
- Нижнекамцы победили в 2 своих последних матчах
- «СКА-Хабаровск» не выигрывал в 2 последних поединках
- Нижнекамцы в среднем забивают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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- 1.85Наполи — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды намерены подняться поближе к зоне стыков, так что ждем от них активных атакующих акций.
«Нефтехимик» выглядит сильнее соперника, плюс способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30