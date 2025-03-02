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    Сумеет ли «Нефтехимик» огорчить хабаровчан?

    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2025 года

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    Кирилл Новиков
    2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:00 мск.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Марта 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» на 11 очков от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 21 матчах первого дивизиона.

    Нефтехимик — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы в спарринге учинили разгром владимирскому «Торпедо» (2:1).

    До того команда минимально одолела новороссийский «Черноморец». При этом чуть ранее она уступила «Сочи» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы имеют довольно скромный подбор игроков. А вот дать бой подопечные Кирилла Новикова могут дать кому угодно.

    Матчи с хабаровчанами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Нефтехимик» победил 2 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижнекамцы явно постараются подняться на несколько строчек вверх.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане ушли зимовать чуть выше экватора таблицы. Ныне команда находится на 8 строчке табели о рангах первого дивизиона.

    Причем «СКА-Хабаровск» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 21 матче.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке откровенно провалилась. Хабаровчане в контрольной встрече вчистую уступили «Велесу» (0:2).

    До того команда не смогла переиграть владивостокское «Динамо» (0:0). Зато поединок с «Челябинском» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане в двух последних спаррингах смотрелись бледновато. Зато до того команда выиграла 4 раза кряду.

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    При этом «СКА-Хабаровск» явно не преуспевает в плане реализации. Хабаровчане настреляли 28 мячей в 21 поединке лучшей лиги мира.

    В матче первого круга команда переиграла «Нефтехимик» (2:0). Хотя до того «армейцы» дважды кряду уступили нижнекамцам.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хабаровчане постараются приблизиться к заветной топ-4.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы победили в 2 своих последних матчах

    • «СКА-Хабаровск» не выигрывал в 2 последних поединках

    • Нижнекамцы в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.27.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

    Прогноз: Обе команды намерены подняться поближе к зоне стыков, так что ждем от них активных атакующих акций.

    «Нефтехимик» выглядит сильнее соперника, плюс способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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