2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:00 мск.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтехимик» на 11 очков от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 21 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы в спарринге учинили разгром владимирскому «Торпедо» (2:1).

До того команда минимально одолела новороссийский «Черноморец». При этом чуть ранее она уступила «Сочи» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Нижнекамцы имеют довольно скромный подбор игроков. А вот дать бой подопечные Кирилла Новикова могут дать кому угодно.

Матчи с хабаровчанами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Нефтехимик» победил 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Нижнекамцы явно постараются подняться на несколько строчек вверх.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане ушли зимовать чуть выше экватора таблицы. Ныне команда находится на 8 строчке табели о рангах первого дивизиона.

Причем «СКА-Хабаровск» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 21 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке откровенно провалилась. Хабаровчане в контрольной встрече вчистую уступили «Велесу» (0:2).

До того команда не смогла переиграть владивостокское «Динамо» (0:0). Зато поединок с «Челябинском» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане в двух последних спаррингах смотрелись бледновато. Зато до того команда выиграла 4 раза кряду.

При этом «СКА-Хабаровск» явно не преуспевает в плане реализации. Хабаровчане настреляли 28 мячей в 21 поединке лучшей лиги мира.

В матче первого круга команда переиграла «Нефтехимик» (2:0). Хотя до того «армейцы» дважды кряду уступили нижнекамцам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хабаровчане постараются приблизиться к заветной топ-4.

Статистика для ставок

Нижнекамцы победили в 2 своих последних матчах

«СКА-Хабаровск» не выигрывал в 2 последних поединках

Нижнекамцы в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

Прогноз: Обе команды намерены подняться поближе к зоне стыков, так что ждем от них активных атакующих акций.

«Нефтехимик» выглядит сильнее соперника, плюс способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30