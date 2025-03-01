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    «Жирона» — «Сельта»: Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Примера, 1 марта 2025 года

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    Яго Аспас
    1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 16:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жиронцы» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жирона» на 4 очка отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 25 матчах Примеры.

    Жирона — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жиронцы» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

    А вот до того команда проиграла «Хетафе» (1:2). Плюс поединок с «Атлетиком» завершился коллизией по всем статьям (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Жиронцы» в трех своих последних матчах уступили. Да и забила в этих поединках команда всего 1 раз.

    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Жиронцы» явно постараются прервать серию своих неудач.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Сельта» относительно неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Кельты» переиграли «Осасуну» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Атлетико» (1:1). А вот поединок с «Бетисом» завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» при неплохом подборе игроков не блещут стабильностью результатов. Зато команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    «Кельты» уже два с половиной года не могут одолеть «Жирону». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Кельты» постараются зацепиться за очки, да и от заветной зоны еврокубков их отделяет всего 3 очка.

    Статистика для ставок

    • «Жиронцы» уступили в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Сельта» не проигрывает 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.87 и 2.03.

    Прогноз: «Сельта» весьма неплохо атакует, плюс сражается за попадание в еврокубки.

    Номинальные хозяева нынче переживают кризис, и вряд ли сумеют столь быстро из него выбраться.

    Ставка: Победа «Сельты» за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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