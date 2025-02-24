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    «Клинки» и «павлины» будут забивать!

    «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»
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    Манор Соломон
    24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Февраля 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда лишь 47 забитыми мячами в 33 матчах.

    Шеффилд Юнайтед — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Клинки» минимально одолели «Лутон Таун».

    А вот до того команда уверенно расправилась с «Мидлсбро» (3:1). Да и поединок с «Портсмутом» принес три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Том Дэвис, Киффер Мур — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» имеют заметные проблемы в плане реализации. Зато команда добыла 4 победы кряду.

    Матчи с «Лидсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Клинки» в случае виктории взгромоздятся на вершину таблицы.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Павлины» твердо намерены напрямую выйти в АПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Лидс» отстает от третьей строчки лишь на 4 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Павлины» нанесли поражение «Сандерленду» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Уотфорду» (4:0). А вот кубковый поединок с «Миллуоллом» завершился досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Патрик Бэмфорд — травмирован.

    Состояние команды: «Павлины» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда победила в двух последних матчах.

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    При этом «Лидс» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма выгодно, и не только по меркам Чемпионшипа.

    «Павлины» не проигрывают «Шеффилд Юнайтед» уже 6 лет. Да и в плане надежности тылов команда выглядит монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается закрепиться на первой позиции.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» победил в 2 последних поединках

    • «Шеффилд Юнайтед» выиграл в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: «Павлины» нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.

    «Шеффилд Юнайтед» сейчас на ходу, и явно мотивирован запрыгнуть на первую строчку турнирной таблицы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

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