Шеффилд Юнайтед
Лидс
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Юнайтед» на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда лишь 47 забитыми мячами в 33 матчах.
Шеффилд Юнайтед — Лидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Клинки» минимально одолели «Лутон Таун».
А вот до того команда уверенно расправилась с «Мидлсбро» (3:1). Да и поединок с «Портсмутом» принес три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Том Дэвис, Киффер Мур — травмированы.
Состояние команды: «Клинки» имеют заметные проблемы в плане реализации. Зато команда добыла 4 победы кряду.
Матчи с «Лидсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Клинки» в случае виктории взгромоздятся на вершину таблицы.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» твердо намерены напрямую выйти в АПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лидс» отстает от третьей строчки лишь на 4 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Павлины» нанесли поражение «Сандерленду» (2:1).
До того команда учинила разгром «Уотфорду» (4:0). А вот кубковый поединок с «Миллуоллом» завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Патрик Бэмфорд — травмирован.
Состояние команды: «Павлины» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда победила в двух последних матчах.
При этом «Лидс» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма выгодно, и не только по меркам Чемпионшипа.
«Павлины» не проигрывают «Шеффилд Юнайтед» уже 6 лет. Да и в плане надежности тылов команда выглядит монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается закрепиться на первой позиции.
Статистика для ставок
- «Лидс» победил в 2 последних поединках
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл в 4 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.
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Прогноз: «Павлины» нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.
«Шеффилд Юнайтед» сейчас на ходу, и явно мотивирован запрыгнуть на первую строчку турнирной таблицы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70