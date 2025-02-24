24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда лишь 47 забитыми мячами в 33 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Клинки» минимально одолели «Лутон Таун».

А вот до того команда уверенно расправилась с «Мидлсбро» (3:1). Да и поединок с «Портсмутом» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Том Дэвис, Киффер Мур — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Клинки» имеют заметные проблемы в плане реализации. Зато команда добыла 4 победы кряду.

Матчи с «Лидсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Клинки» в случае виктории взгромоздятся на вершину таблицы.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» твердо намерены напрямую выйти в АПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лидс» отстает от третьей строчки лишь на 4 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Павлины» нанесли поражение «Сандерленду» (2:1).

До того команда учинила разгром «Уотфорду» (4:0). А вот кубковый поединок с «Миллуоллом» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Патрик Бэмфорд — травмирован.

Состояние команды: «Павлины» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда победила в двух последних матчах.

При этом «Лидс» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма выгодно, и не только по меркам Чемпионшипа.

«Павлины» не проигрывают «Шеффилд Юнайтед» уже 6 лет. Да и в плане надежности тылов команда выглядит монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается закрепиться на первой позиции.

Статистика для ставок

«Лидс» победил в 2 последних поединках

«Шеффилд Юнайтед» выиграл в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: «Павлины» нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.

«Шеффилд Юнайтед» сейчас на ходу, и явно мотивирован запрыгнуть на первую строчку турнирной таблицы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70