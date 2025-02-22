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    Прервет ли «Парма» свою серию поражений?

    «Парма» — «Болонья»: Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Болонья»
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    «Парма»
    В 26-м туре итальянской Серии А «Парма» на своем поле примет «Болонью». Поединок намечен на 22 февраля, начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Парма»

    Турнирное положение: С 20 зачетными пунктами 2-кратный победитель Кубка УЕФА находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл.

    «Парма» выиграла всего четыре раза за 25 игр, восемь встреч свела вничью и 13 матчей проиграла, разница мячей составляет 30:45.

    Парма — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Крестоносцы» уступили в своих четырех предыдущих поединках в рамках чемпионата Италии. В данный период состоялись гостевые фиаско от «Милана» 2:3 и «Кальяри» 1:2, а также домашние от «Лечче» 1:3 и «Ромы» 0:1 в прошлом игровом дне.

    Не сыграют: Защитник Джовани Леони будет отбывать дисквалификацию, а форвард Милан Джурич пребывает в лазарете.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Парма» в рамках Серии А последний раз побеждала еще в конце прошлого года, одолев тогда в родных стенах «Монцу» 2:1, которая замыкает таблицу. И после этого «желто-синие» выдали 7-матчевую серию без викторий, в которой расписали два мировых результата и пять раз уходили с поля поверженными. Причем четыре из этих неудач пришлись как раз на последние четыре игры команды. Однако за весь данный неудачный отрезок коллектив только дважды не смог отличиться.

    «Болонья»

    Турнирное положение: 7-кратный чемпион Италии на текущий момент в таблице с 41 баллом идет восьмым, но от пятой позиции отстает на пять очков при игре в запасе.

    «Болонья» отпраздновала десять викторий, 11 встреч свела миром и только трижды уступала, разница забитых и пропущенных составляет 38:29.

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    • Последние матчи: В предыдущем игровом дне чемпионата страны «красно-синие» на своей территории смогли переиграть «Торино» со счетом 3:2. А до этого поединка они поделили очки на выезде с «Лечче», сыграв 0:0, и одолели в четвертьфинале Кубка Италии в Бергамо «Аталанту» 1:0 и пробились в полуфинал.

    Не сыграют: Хавбек Льюис Фергюсон и форвард Йенс Одгор — вне игры.

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    Состояние команды: «Болонья» не знает горечи поражений вот уже на протяжении десяти матчей подряд с учетом всех соревнований. За это время коллектив поровну поделил мировые результаты и победы. Непосредственно в рамках чемпионата Италии у команды в данном отрезке семь встреч, три из которых удалось выиграть и четыре раза была зафиксирована ничья. И за все данные поединки «Болонья» не смогла забить только раз, а свои ворота на замке сохранила дважды.

    Статистика для ставок

    • У «Болоньи» 7-матчева серия без фиаско в Серии А, в которой было три выигрыша и четыре ничьи

    • «Парма» проиграла четыре предыдущие игры в чемпионате страны

    • В первом круге на поле «Болоньи» эти команды расписали мировую сос четом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.94, победа «Пармы» — 4.10, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: И хотя обе команды в таблице располагаются на противоположных сторонах, но с результативностью у обоих сторон все в порядке. Поэтому ожидаем от них обмена забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также еще предлагаем поставить здесь на то, что «Парма» не проиграет, ведь она уже в текущем чемпионате отбирала очки у «Болоньи».

    Ставка: 1Х за 1.93.

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